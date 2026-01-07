中部中心／張喬羿、林進龍

刑事局中打查獲，有黑幫成員，勾結境外詐欺機房，以假檢警、投資手法來詐騙民眾，若被害人資金不足，便會介紹他到二手車行申辦貸款，車行再介紹被害人向配合的地政士，辦理不動產抵押貸款，從中收取高額服務費，以此手法騙了47人，財損超過2億元。

臥室內的男子，連衣服都來不及穿，就被團團包圍，壓制在地，警方兵分多路，一間二手車行也出現查緝畫面，





狡猾! 警破獲黑幫勾結境外機房 "假檢警.投資手法"詐財

"假檢警詐財"黑幫聯手二手車行 警兵分多路攻堅（圖／翻攝畫面）

廣告 廣告





刑事局中打追查民眾遭假檢警詐騙，辦理房產抵押案件時發現，幕後有龐大的不法集團操控，兩名分屬竹聯和四海不同幫派的人員，合作勾結位在柬埔寨的詐騙機房，讓他們以假檢警或假投資手法詐騙民眾，等被害人掏空積蓄後，便會推薦他們到合作的二手車行申辦貸款，車行再介紹配合的地政士，讓被害人辦理不動產抵押，從中收取10-15%高額服務費





狡猾! 警破獲黑幫勾結境外機房 "假檢警.投資手法"詐財

"黑幫.車行.地政士"等34人到案 法院查扣房屋4間5千萬土地（圖／民視新聞）





經過長期蒐證，警方發動3波查緝，查獲主嫌、車行成員、地政士、車手等34人到案，同時向法院聲請裁准扣押車行金融帳戶內的696萬元、被害人抵押不動產4間及價值5000萬元的土地。

其中一名台北市70歲女姓被害人，先遭假投資股票詐騙2665萬元，再被以房產抵押貸款詐欺損失700萬元，總計3365萬，詐騙金額本案最高。

不法集團，分工極細，一條龍騙取錢財，提醒民眾，時刻保持警覺，千萬別輕易落入陷阱。

原文出處：狡猾! 警破獲黑幫勾結境外機房 "假檢警.投資手法"詐財

更多民視新聞報導

年前掃黑! 破獲竹聯幫詐騙水房 至少5人受害.財損600萬

假交易真洗錢 警破三方支付洗錢集團半年金流逾10億元

通緝犯攜女友築毒窟愛巢 餵毒誘年輕人狂詐1350萬

