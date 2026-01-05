狡辯做日光浴！花蓮男對女遊客「脫褲露鳥自X」 法官打臉判決曝光

記者林盈君／花蓮報導

2024年12月間，花蓮一名李姓男子，於曼波海灘旁遊蕩時，看到有女遊客落單，竟對著女子當眾脫褲「露鳥」自瀆，嚇得女子報警處理，而李男被警方逮捕後，還狡辯稱是在做「日光浴」，不過檢方不採信其說詞，依法對李男提起公訴。案經花蓮地院審理，依公然猥褻罪，判處李男拘役40日，得易科罰金。

花蓮新城鄉曼波海灘。（圖／翻攝google map）

據了解，曼波海灘位於花蓮新城鄉，是當地知名景點，李男於2024年12月間，到海灘遊蕩之際，見到有女遊客獨自在海灘上曬太陽，竟直接對著女子「脫褲露鳥」自瀆，女遊客當下忍著驚恐，勇敢用手機拍照蒐證，之後報警處理。李男落網後，向警方辯稱在做「日光浴」、否認犯行，而檢察官檢視影像證據，不採信其辯詞，於去年3月間提起公訴。

案經花蓮地院審理，法官認為李男為一己私慾，所任意裸露生殖器自慰，造成害被人身心恐懼，且李男之前已有類似前科，雖然在審理最終坦承犯行，但並未與被害人達成和解，考量其經濟狀況等因素，判處拘役40日，得易科罰金。可上訴。

