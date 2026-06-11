狩獵系新人出道滿月再出擊 郁欣Ivy「無照駕駛」真相曝光

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Ivy推出親自參與填詞的第2首全新單曲〈你現在一樣快樂嗎〉。（圖／KTJ Holding提供）

「狩獵系超強新人」郁欣Ivy，坐擁抖音130萬粉絲、IG超過60萬追蹤，首支單曲〈Want Me Back〉MV不僅突破135萬次點閱，更榮登「YouTube粉絲熱推排行榜」全台冠軍。在社群掀起 #WantMeBackChallenge 熱潮，吸引上千名粉絲響應，甚至有來自德國、印度以及世界各地的歌迷加入挑戰，讓〈Want Me Back〉成功掀起跨國熱潮。

尚未取得駕照的Ivy在劇組出動大型拖車協助下，坐在復古敞篷車內完美詮釋公路奔馳的自由感。（圖／KTJ Holding提供）

Ivy今（11日）推出親自參與填詞的第2首全新單曲〈你現在一樣快樂嗎〉，相較於出道曲的自信霸氣，新歌展現Ivy面對夢想與自我懷疑時的內心拉扯。經紀公司KTJ Holding為此重金打造國際規格，除了由金曲音樂人派偉俊再度操刀製作，更跨國攜手曾為韓國男團SEVENTEEN寫歌的Maya Rose及瑞典音樂人Hampus Westermark共同創作。

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日前Ivy在信義區舉辦快閃活動，吸引滿滿人潮。（圖／KTJ Holding提供）

MV以電影規格移師北海岸跨夜拍攝，尚未取得駕照的Ivy在劇組出動大型拖車協助下，坐在復古敞篷車內完美詮釋公路奔馳的自由感。出道滿一個月、日前剛舉辦快閃活動吸引百人擠爆台北市信義區的Ivy感性表示，最近在街上聽到自己的歌、被歌迷稱讚「很喜歡妳的音樂」，才真正有了當歌手的實感，非常感謝大家支持。

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