狸貓換太子？ 買「栗子」變「橘子」 業者公休未回應

有民眾在高雄巨蛋前，花150元買了一包糖炒栗子，沒想到，回家一看，裡頭一顆栗子都沒有，只有一顆橘子！這讓他相當納悶，不確定是不是被詐騙。而我們實際回到現場，其他業者表示，當事攤商只有六日營業，目前無法得知為何會有這樣的事，但推測可能是一時疏忽，也有人認為，或許是誤拿展示品。

買了糖炒栗子，解饞填填肚子，包裝拆拆拆，蛤裡面怎麼是一顆橘子，真的沒買錯啊，包裝寫的是糖炒栗子，手上拿的卻是橘子，難道被狸貓換太子，有民眾發文寫下，好氣又好笑的經過。

他說自家姐姐跑到高雄巨蛋前，花費150元買了一包糖炒栗子，回家興奮地說，她買的是剝好的趕快吃吃看，結果原PO一開，不對勁怎麼被偷天換日，民眾說：「有一點這樣是掛羊頭賣狗肉吧，就感覺有點尷尬，我應該會糖炒栗子滿便宜的，應該就覺得算了這樣子。」民眾說：「我覺得他(消費者)有問題啊，栗子跟橘子差那麼多，他拿了就走啊，他不夠細心，買東西要看一下啊。」

貼文一出，有人認為太誇張，但也有人緩頰，可能是老闆誤拿自己要吃的點心，或是拿到展示品了，非當事業者VS.記者說：「我們商品都擺在前面啊，你看就知道啦，就是它都秤重的，這種都秤重的，固定重量，(可能放錯了)，應該是啦，疏忽啦。」

同為加盟業者，說不清楚怎麼會有這情況，或許是一時疏忽，不過當事業者今（5）日沒營業，限定星期六日出攤，詳細狀況為何，消費者能否追回款項，恐怕得等到週末才能釐清。

