狹路相逢後視鏡率先陣亡 鏡頭君助警還原真相

▲大型貨車與路旁小客車狹路相逢，造成小客車後照鏡毀損，貨車駕駛卻毫無所覺。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中市政府警察局第三分局交通分隊警員陳秀芳於日前晚上8點多接獲通報，前往東區東英路附近處理一起交通事故，20歲的何姓車主向警方表示，當天傍晚將車輛停放於住家路旁，約晚間8點準備用車時，赫然發現愛車左側後視鏡毀損，外殼甚至懸掛於車身，研判應遭不明車輛擦撞，惟對方未留下任何聯繫資料，遂立即報警請求警方協助。員警獲報後隨即展開調查，調閱周邊監視器畫面發現，當晚7點多，一輛17噸重的大型貨車行經該處，因道路路幅不足8公尺，貨車行駛經過何男車輛時雖有減速，惟因車輛停放位置較為外側，仍不慎發生擦撞，駕駛並未下車查看，隨即駛離現場。

警方於案發後不到2小時即鎖定肇事車輛，並循線通知34歲的陳姓貨車駕駛前來說明，陳男表示，當時並未察覺與車輛發生擦撞，才會逕自離去，經警方出示監視器畫面後，他坦承疏失，表示「錯了就是錯了」，對造成對方車主困擾也深感抱歉。警方除依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，對陳男肇事後未依規定處置之行為予以舉發外，另查明何男停車未緊靠路旁，亦依相關規定製單告發。

▲準備開車出門時，卻發現愛車左側後視鏡毀損，外殼甚至懸掛於車身，讓車主十分心疼。

警方提醒，依據《道路交通管理處罰條例》第62條規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1,000元以上3,000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」民眾若不慎發生交通事故，請務必留在現場並撥打110報警處理。另呼籲駕駛大型客、貨車輛時，應特別留意車身左右及視線死角，行經狹窄路段務必減速慢行，以維護自身及其他用路人安全。（照片記者鄭瑞芳翻攝）