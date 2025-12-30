狹長透天別墅，用比例創造高級感！時尚中島餐廚 X 柔美臥房更衣室，優雅過上理想生活

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 千綵胤空間設計

位於桃園的透天別墅，狹長屋型導致光線陰暗，空間難以運用，透過設計師精準比例拿捏與動線優化，化解狹長格局的問題，讓每寸空間都流暢自然，並精選建材營造低調奢華質感，巧妙詮釋現代風格，將55坪的長型屋打造成兼具高級感與生活機能的理想住宅。



開放式公領域串聯客廳、餐廳與中島廚房，盡可能放大視野，客廳以白、灰、黑為主色調，搭配精心設計的燈光，呈現現代沉穩氛圍。電視主牆採用灰鏡為底,鋪設白色大理石牆面，天然紋理在光影下展現獨特質感，下方黑色大理石深色低檯面，材質轉換細膩，層次分明，大面展示收納櫃體隱於牆面，滿足實用需求的同時，也維持空間簡潔。開放式L型廚房，加設中島與餐桌，形成實用、互動性高的共享核心，回字型動線讓備餐、用餐與聚會都能自然流動，不論是家庭日常或親友來訪，都保有從容節奏。餐廳牆面柱體以弧形語彙包覆，柔化原有結構線條，讓視覺更為圓潤。半高收納櫃上方鋪設石材，提升整體質感，上層鐵件展示架則可擺放杯盤或收藏，兼具展示與收納功能。

主臥以深色為主調，搭配柔軟繃布、皮革與溫潤木地板，塑造靜謐而放鬆的氛圍，光線刻意收斂，只留下溫潤的亮度，沉澱人心，床尾以雙面半高牆作為空間分野，正面配置電視，背面結合書桌機能，一牆雙用，既不阻擋採光，也讓機能加倍，牆面巧思加入洞洞板，可依生活需求自由吊掛外套、帽子，提升使用彈性。

次臥色彩柔和，衣櫃與書桌一體式設計，整體感一致。床頭背牆融入弧形元素，與天花板圓弧線條相互呼應，柔化臥室氛圍，通往更衣室的入口採圓弧門設計，挹注童趣感，長虹玻璃穿插於牆面之間，引入自然光線，也確保隱私。

