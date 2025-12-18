狼人殺男神不藏了！出道13年迎全新身分 攜手「親密室友」曝喜訊

記者徐珮華／台北報導

「狼人殺男神」孫沁岳自男團「4ever」出道，13年來歷經團體、戲劇、主持與YouTube創作等多元身分，音樂始終沒有離開他的生活，將於明（19）日推出首發個人創作單曲〈午夜貓咪電台〉，親自參與製作、作詞、作曲，展現全方位才華。

孫沁岳推出新歌〈午夜貓咪電台〉。（圖／ 百鴻揚娛樂提供）

孫沁岳形容這次回到音樂並非突如其來，而是一直存在於日常之中，只是剛好在這個階段，生活出現了一些可以慢慢做音樂的空間。他感謝每個不同身份的自己，也坦言真的從未想過早或晚的問題，而是一路走來，慢慢知道自己適合什麼、不適合什麼，「現在這個時間點，剛好能把這首歌好好完成，我覺得算是一個緣分，非常開心，也非常珍惜。」

談及歌曲創作背景，孫沁岳形容貓咪就像自己的室友，在長時間相處中自然形成的陪伴，「我很喜歡貓，沒什麼特別的理由，或許是因為我自己的個性也很像貓，跟牠們在一起我會覺得自在、放鬆。」日常中，陪貓咪玩逗貓棒、餵牠們吃零食、摸摸牠們的頭，看似微不足道的小瞬間，卻成為他生活中充滿色彩的回憶，也讓他確定想把這份陪伴寫成一首歌。

孫沁岳將愛貓寫進歌曲，MV更特別向全台募集真實貓咪影片。（圖／ 百鴻揚娛樂提供）

至於合作名單與未來計畫，孫沁岳認為比起名氣或形式，更期待能與「一起把事情慢慢做好的人」合作，「能安心聊天、安心工作，對我來說就非常珍貴。」他透露近期創作不少不同類型的音樂，只是仍在思考適合的發表形式，自嘲有點拖延症，希望能在有生之年陸續推出。

