即時中心／林耿郁報導

最新消息，NHK報導，東京都多摩動物公園，當地時間上午10時有一隻狼脫出圍欄！目前園區已經關閉，且確認狼仍在園內，正全面展開捕捉，至截稿時暫無人類受傷的資訊。

多摩動物公園在X貼文呼籲，園內有狼隻正在脫逃中。為了進行安全確認，目前暫時停止入園。

至於已經在園內的遊客，請集合至正門口前，或前往「薩凡納廚房（Savanna Kitchen）」、「無尾熊商店」等建築物內暫時迴避。請依照工作人員指示，保持冷靜行動。

原文出處：快新聞／狼來了！東京1動物園「野狼脫逃中」 園區急關閉捕捉

