狼兄「侵犯3親姊妹」多年 父母竟「無視放任」！

社會中心／綜合報導



新北1名哥哥阿志（化名）侵犯自己親姊妹多年，趁獨處時對親姊妹下手，而重男輕女的家人知情後竟未處理，反而讓受害的姊妹們遠離阿志。沒想到姊妹被安置歸家後，2023年阿志再次對未成年的大妹小雯（化名）伸出魔手，且違反保護令回家將近1年。法院審理認定阿志犯行明確，依成年人故意對少年犯強制性交罪等，判處有期徒刑。





狼兄「侵犯3親姊妹」不甩保護令伸魔爪！父母竟「無視放任」：離他遠一點

狼兄「侵犯3親姊妹」多年，屢伸魔爪還不甩保護令，遭判處有期徒刑。（示意圖／民視新聞資料照）

廣告 廣告

判決書指出，2015至2019年期間，阿志曾侵犯親姊、大妹小雯和小妹，其中小雯從國小就遭哥哥侵犯。姊妹們然而父母重男輕女、偏袒兒子，放任阿志實施惡行，並未加以管教，甚至讓女兒們「離他（哥哥阿志）遠一點」。姊妹後來遭到安置，小雯歸家後，阿志卻不知悔改，仍伸出魔爪。2023年3月19日晚上阿志回到家，進到書房與大妹聊天，言談間趁機出手騷擾、猥褻，甚至不顧小雯反抗，強行侵犯。小雯身心受創，又不敢跟家人述說，事後在校方關心下才道出，並表示事發當時家人都在家，但「父母要保護哥哥」放任不管。





因阿志行為已經構成家暴，法院於2023年9月核發保護令，規定阿志2年內須與小雯住處保持50公尺的距離。沒想到阿志無視保護令，2023年10月開始到隔年（2024年）10月每週回家，還與小雯共處。不僅如此，2023年、2024年阿志又對小妹猥褻。阿志因涉嫌家暴、妨害性自主等罪被起訴，新北地方法院審理後，判定其觸犯成年人故意對少年犯強制性交罪，處以有期徒刑3年6個月；另犯下成年人故意對少年犯違反保護令罪，判處阿志有期徒刑4個月，可易科罰金12萬，全案仍可上訴。









《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：狼兄「侵犯3親姊妹」不甩保護令伸魔爪！父母竟「無視放任」：離他遠一點

更多民視新聞報導

41歲卡古「路邊賣雞蛋糕」 遭酸「落魄擺攤」回應了！

67歲阿公「偷娶小三」生2孩 「瞞妻30年」被抓包GG了！

錯怪阿嬤了…豬油不「傷心」？醫揭「血管殺手」更壞！

