狼在園區趴趴走 東京多摩動物公園急圍捕

[NOWnews今日新聞] 日本東京日野市「多摩動物公園」28日上午發生狼隻逃脫事件，園方接到飼育員通報稱，有一隻狼從圍欄逃脫。所幸目前未傳出有人員受傷，且確認到這隻狼仍在動物園內，園方正全力捉捕。

根據日本放送協會、日本電視台等媒體報導，多摩動物公園28日上午10點左右接到飼育員通報稱，有隻狼突破了圍欄逃脫，在園區內自由活動。

據報導，該狼是在上午9點30分動物園開門時曾出現在園內，目前園方正在調查其逃脫的具體情況。

目前狼仍在動物園內徘徊，動物園工作人員和其他人員緊急啟動捕捉行動，全力進行圍捕作業。警方接獲通報後也趕往現場。

所幸未傳出有任何遊客或是工作人員受傷。

在這起逃脫事件發生後，多摩動物公園採取緊急應變措施，宣布暫停入園參觀，並引導園內遊客前往建築物內部或其他安全區域暫避。

