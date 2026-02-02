狼女硬上女同事10分鐘 一審硬拗兩情相悅 二審認罪賠錢換免關

高雄一名女子指侵女同事，二審坦承犯行且和解獲緩刑。圖為日本電影《白百合之戀》劇照。車庫娛樂提供

高雄一名林姓女子與女同事原本私交甚篤，不料一場酒局後，林女竟藉著借宿機會，在床上強行指侵對方長達10分鐘。一審林女強硬否認，堅稱「美好的夜晚」，但法官依據林女的道歉簡訊，重判3年6月徒刑。二審林女改口認罪並達成和解，刑度從3年6月減至2年，緩刑5年，期間交付保護管束。

判決指出，林女因對同事李女心生愛慕，2023年10月14日凌晨，兩人相約前往高雄新興區某酒吧飲酒作樂。結束後，林女假借時間已晚，開口向李女借宿，李女基於同事信任大方應允，不料竟是噩夢的開始。

廣告 廣告

兩人同床休息時，林女突然變臉，將李女壓制在床，不顧對方反抗喊著「不要、不行」，強行親吻耳朵、揉胸，甚至指侵私處長達10分鐘。李女事後深感噁心，隨即報警提告。

高雄地院審理期間，林女態度強硬，堅稱當晚是「美好的夜晚」，兩人是合意發生性行為，否認有任何強暴手段。但法官翻閱兩人的通訊紀錄，發現案發後李女曾傳訊質詢，林女當時雖辯稱「意識斷片」，卻又連連道歉稱「一定是造成了你很大的不舒服」、「我先跟你道歉」、「對不起」。

地院法官認為，若雙方是合意，林女何須低聲下氣道歉？顯見其行為已違背被害人意願，因此依妨害性自主罪重判林女有期徒刑3年6月。

面臨可能被關，林女二審改口認罪，承認所有犯行，並展現彌補誠意，與李女達成賠償和解。高等法院高雄分院合議庭認為，林女對罪行已有悔意，且雙方已達成和解並完成賠償，被害人也願意給予改過自新的機會。因此，法官裁定撤銷原判決，將刑度從3年6月減至2年，並宣告緩刑5年，期間交付保護管束。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



回到原文

更多鏡報報導

小一生遭「學長」強逼吞3公分磁鐵 補習班疑包庇「監視器剛好壞了」

資工男大生「鎖喉壓制」救老夫妻 現身驚見臉留深疤破相 網友淚讚：真英雄

台南狼醫強吻助理還問「能放肆嗎？」 認罪賠15萬換緩刑

金泰希送親姊68坪豪宅出事！30億豪宅遭查封 公司急發聲「真相」曝光