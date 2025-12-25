狼姨丈猥褻女童案揭家族醜聞 法官怒斥：過年紅包不抵罪責

社會中心／程正邦報導

一名女童借宿姨丈家慘遭猥褻，遭家族冷暴力噤聲十多年，心理受創決定提告。（示意圖／shutterstock）

一場深埋十餘年的家族夢魘，近期因受害者的勇敢站出而攤在陽光下。女子小琪（化名）指控童年借宿姨丈阿國家時，遭對方連續兩次強制猥褻。此案不僅揭露了長輩披著親情外殼的獸行，更曝光了傳統家族為了「顧全臉面」而對受害母女進行二次傷害的殘酷真相。阿國在庭上辯稱曾給予紅包作為賠償，遭法官嚴厲駁回，最終重判有期徒刑3年10月。

藉口陪看電視：親情防線下的卑劣獸行

據判決書記錄，十多年前，當時年幼的小琪因故借宿姨丈家，不料阿國見客廳無其他大人，竟趁小琪獨自看電視時強行抱住並猥褻其胸部。儘管小琪機警地藉故如廁脫身，阿國仍不罷休，隨後以「進房間看電視比較舒服」為由，將她誘騙進臥室後再次施暴。這段「借宿」經歷，成為小琪此後十幾年揮之不去的煉獄回憶。

姨丈出庭認罪，辯稱過年有給受害姪女紅包「變相賠償」，遭法官當庭斥責。（示意圖）

家族黑暗面：為了顏面要求受害者「更改記憶」

比獸行更令人心寒的，是來自親屬的集體冷暴力。當猥褻事件在家族內部曝光後，長輩們為了維護所謂的家族聲譽與和諧，竟對受害者母女施加龐大壓力。部分成員甚至厚顏要求小琪「修正記憶」，宣稱一切只是誤會，並強逼母女原諒阿國。

在家族成員的集體霸凌與封口令下，小琪的母親最終選擇帶著女兒遠走他鄉，與娘家徹底斷絕往來。然而，成年的小琪發現，當年的陰影早已刻入骨髓，必須透過長期心理諮商才能勉強維持生活，遂決定在法律追訴期20年到期前，正式對禽獸長輩提告。

律師辯稱「紅包是賠償」 法官怒批：毫无悔意

被告阿國在法庭上雖承認犯行，卻試圖透過律師進行技術性減刑。辯方主張，阿國平日曾代墊岳母家的家電費用，且每逢過年都會包紅包給小琪，這些支出應被視為「變相賠償」與「實質和解」，請求法官給予緩刑。

雖然事隔10多年，快過追訴時效，法院仍依「對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪」，判處姨丈有期徒刑3年10月。（示意圖／Shutterstock）

對此，法官在判決書中直言痛斥，過年紅包是長輩對晚輩的傳統習俗，而家電費更是與本案無關的私人開支，將這些錢財與性犯罪的賠償混為一談，簡直是滑天下之大稽。法官更強調，阿國十多年來從未向受害者表達誠摯道歉，反而放任家族霸凌受害者，行為嚴重違背倫常且惡性重大。

判決結果：守護兒少尊嚴不容妥協

法官審酌後認為，阿國利用長輩權勢與晚輩的信任，對年幼的小琪發洩私慾，導致受害者身心創傷極深，至今仍需仰賴心理治療。最終，法院依「對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪」判處阿國有期徒刑3年10月，全案仍可上訴。

