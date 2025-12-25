狼姨丈猥褻女童！家族竟集體霸凌受害母女 他出庭辯：過年有給紅包賠償

女童慘遭姨丈誘騙到臥室猥褻，事後還被逼噤聲。（示意圖，photoAC）

披著羊皮的狼就在身邊！女孩小琪（均化名）10幾年前借宿姨丈阿國家，阿國見客廳沒大人，直接撲上去強抱襲胸，小琪雖然聰明地藉口上廁所落跑，誰知阿國仍不罷休，又將她誘騙進臥室看電視並加以猥褻。

女童借宿姨丈家淪煉獄

判決揭露，小琪多年前借宿姨丈家，獨自看電視時被對方盯上，阿國色膽包天在客廳強抱襲胸，小琪躲進廁所也沒能逃過魔爪，阿國假裝要陪她看電視，將她誘騙進去臥室，但卻在臥室內更肆無忌憚地揉捏親吻胸部，對年幼的晚輩發洩變態欲望。

家族長輩為顧全顏面霸凌母女

這場惡夢卻因家族長輩的「愛面子」而更加殘酷，受害者母女當年遭受家族成員集體霸凌，長輩們為了顧全家族名聲，竟厚顏無恥地要求小琪更改記憶，甚至強逼原諒，母親在被迫封口的壓力下受盡折磨，迫使母女遠走他鄉，與娘家完全斷絕往來。然而長年的心理折磨讓小琪發現童年陰影揮之不去，成年後她不再忍氣吞聲，決定豁出去提告禽獸長輩。

過年紅包竟稱猥褻賠償

狼姨丈阿國出庭時雖然認罪，卻透過律師試圖脫罪，狡辯說自己平時有幫忙負擔岳母家的家電費，過年也會包紅包給小琪，主張這就是「變相賠償」，請求法官看在他年老又是初犯的份上放他一馬。法官聽聞後大怒，直指紅包是長輩習俗，且家電費根本是私下決定，小琪家人並不知情，更別提阿國10多年來從未真心道歉，反而讓家族長輩持續霸凌受害者。

受害女創傷極深難脫夢魘

法官審理後認為，阿國身為長輩卻利用晚輩的信任與年幼，做出違背倫常的醜事，造成小琪至今仍需接受心理諮商，身心受創極深。即便他坦承犯行，但從未取得受害者諒解，最終依對未滿十四歲女子犯強制猥褻罪，判處3年10月徒刑。

