即時中心／林耿郁報導

一份尚未公開的美國戰爭部（原國防部）報告草案指出，中國可能又在新建成的三處飛彈發射井內，多部署了超過100枚可搭載核彈頭的洲際彈道飛彈，顯示北京正以「全球最快」的速度擴張核武庫存，且「無意」與美國展開核武限制談判。

追求「核」平？路透社獨家報導，這份尚未公開的戰爭部全新報告指出，中國疑似在靠近蒙古邊界的飛彈發射井中，新準備了超過100枚「東風-31」型洲際飛彈。

五角大廈過去已揭露這些飛彈井存在，但過去未曾公開過實際部署數量。

廣告 廣告

報告同時指出，中國核彈頭數量，2024年仍維持在600枚左右，增速較前幾年放緩，但預估到2030年將突破1,000枚，顯示中國核武擴張趨勢未變。

北京反覆重申，中國「絕不首先使用核武」。

武力犯台能力持續增強

報告並警告，中國正加速軍事建設，預期到2027年底具備「對台取勝」的武力。

目前北京正精進包括「武力奪台」在內等各種選項，甚至可能對距離中國1,500至2,000海里的目標發動長距離打擊，以牽制、削弱美軍對台的增援。

對於中國日益膨脹的野心，美國總統川普日前曾表示，可能推動與中、俄的三方去核武計畫，但慘遭兩國「已讀不回」冷回應打臉。

隨著美俄最後一項《新削減戰略武器條約》（New START）即將到期，專家憂心恐引爆美、中、俄三方核武競賽。

對於相關消息，中國駐美大使館回應路透社，中方奉行防禦性核戰略，維持「最低限度」核威懾力量，並遵守暫停核試的承諾，指控相關報告純屬「抹黑中國、誤導國際社會」的陰謀。

原文出處：快新聞／狼子野心！美：中又新增「上百枚洲際飛彈」 2027前恐贏對台戰爭

更多民視新聞報導

藍委赴中又「4度擋國防預算」 AIT直接拜會藍高層說話了

月薪百萬買網紅? 錄音檔爆中國政治宣傳亂民心

亂不停！中國派12機艦擾台 2架次逾越海峽中線

