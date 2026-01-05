狼官性侵少女案延燒！高市衛生局長千字文止血 柯志恩：搞錯方向

國民黨高市議會黨團召開「高市府社會安全網成性侵害黑洞！心衛之狼 誰人之過？」記者會。施書瑜攝



高市府衛生局社區心衛中心前執行秘書何建忠，涉嫌濫用職權，透過公務系統查詢列管未成年少女個資，進而誘騙並性侵，引發社會譁然。國民黨民代今（1/5）痛批市府知情半年卻選擇蓋牌卸責，要求市長陳其邁公開道歉，衛生局長黃志中下台負責。立委柯志恩更直指，衛生局以「保護被害人」為由不揭露案情，「有沒有搞錯方向」?

國民黨高雄市議會黨團今日開記者會，總召黃香菽偕同議員李雅靜、陳美雅、陳麗娜，並邀請柯志恩出席，痛批高雄社會安全網全面失靈，原本用來保護弱勢的制度，竟成為加害者「挑選獵物」的工具。

黃香菽質疑，市府面對政治攻防可連夜發新聞稿反擊，面對性侵重大醜聞卻集體神隱，要求市長陳其邁正面向社會與受害者道歉，並釐清案件為何能被封鎖半年，是否涉及包庇或瀆職，要求政風單位徹查。

李雅靜痛批，衛生局事發半年未曾公開說明或道歉，資安與內控漏洞明顯卻毫無作為，「這些沉默就是縱容下一個狼人出現」，要求立即成立專責調查小組，全面清查個資防護機制，衛生局長黃志中應下台負責。

陳美雅質疑，主管可長期查詢未成年個案個資卻毫無警示與稽核機制，讓孩子在信任制度下反遭傷害；陳麗娜則指出，衛生局過去爭議不斷，市長僅口頭警告，此次已非行政疏失，而是嚴重性侵醜聞，要求黃志中知所進退，並評估是否符合國賠條件。

柯志恩表示，涉案者身為高層主管，竟利用專業與制度漏洞鎖定創傷中的未成年少女，是心理諮商界之恥；何建忠過去竟曾獲選績優人員，顯示提名與審核機制完全失能。她痛批，衛生局長以「保護被害人」作為不揭露理由，是推卸責任、搞錯方向，真正問題在於長期監督失靈與內控破洞。

對此，高市府回應，衛生局於去年8月8日接獲地檢署通報後，即對何建忠記兩大過並解聘、公布姓名；社會局亦依違反《兒少法》裁處最高60萬元罰鍰，並移送社工師懲戒，涉案協助洩密的何妻同樣解聘並移送檢方偵辦。

市府表示，已在檢方指揮下成立專案小組，全面清查帳號查詢紀錄並進行個案關懷，目前未再發現其他受害者通報；並提供被害人醫療、心理諮商、就學及法律扶助，避免二次傷害。衛生局也強調，已啟動資訊系統全面檢討，強化權限控管與資安稽核。

面對爭議，衛生局長黃志中今早在臉書發文說明，強調封案期間是為保護自殺高風險被害人，若再來一次仍會選擇「先救孩子的命」，相關誤解與下台壓力，他都願意承受。

