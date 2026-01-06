狼官性侵案挨轟 陳其邁：要求衛生局、社會局痛加檢討

高市衛生局心衛中心前執行祕書何建忠爆發性侵醜聞，藍營炮轟高市府後續處置態度不當，要求市府道歉。對此，高雄市長陳其邁6日受訪表示，已要求衛生局、社會局痛加檢討。（洪浩軒攝）

高市衛生局心衛中心前執行祕書何建忠爆發性侵醜聞，藍營炮轟高市府後續處置態度不當，要求市府道歉。對此，高雄市長陳其邁6日受訪表示，嚴厲譴責何建忠的行為，他也要求衛生局、社會局務必痛加檢討，並補足制度的缺漏，強化社會安全網，不要再發生類似事件。

陳其邁表示，衛生局在第一時間嚴查、嚴辦該案件，也設法保護當事者，並積極配合檢方調查。社安網的本意是希望協助社會上弱勢民眾，並保障他們的權益，何建忠的行為不僅對被害人造成嚴重傷害，也嚴重違反專業倫理，造成社會對於社會安全網工作人員的信賴，實在是非常不應該。

廣告 廣告

陳其邁指出，事件發生後，高雄市衛生局、社會局與檢察機關等社會安全網相關單位充分合作，希望共同釐清案件，同時也站在保護被害人、避免其遭受二次傷害的立場，全力補足社會安全網的漏洞。

陳其邁強調，他已要求衛生局跟社會局務必痛定思痛、痛加檢討，找出社會安全網的漏洞，並盡速將其補齊，所以事發後這段期間，市府除了配合檢方偵辦外，也全力補足外部專家、監督機制、資安等制度，希望建立更完整的社會安全網，同時記取教訓，避免再發生類似狀況。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

【看原文連結】