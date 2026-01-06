狼官性侵案社安網爆破口！衛生局長去留成焦點 陳其邁下令這樣做

高市府衛生局社區心衛中心前執行秘書何建忠，遭控涉嫌濫用職權誘騙性侵未成年少女。翻攝衛福部社家署YT



高市府衛生局心衛中心前高層何建忠涉嫌濫權藉公部門系統查詢未成年少女個資並誘騙性侵得逞，在野痛批市府監督失靈，點名局長黃志中下台負責。對此，高雄市長陳其邁（1/6）表示，市府已在第一時間指示衛生局對案件「嚴查、嚴辦」，並以保護被害人為最高原則，積極配合檢方偵辦，希望徹底釐清責任與制度漏洞。

陳其邁表示，何員行為不僅對被害者造成嚴重傷害，對於長期投入社會安全網的第一線工作夥伴而言，更是一記沉重打擊，社會安全網的核心價值，在於保障弱勢與未成年者的權益，而本案行為已嚴重違反專業倫理，也動搖社會對社安網工作人員的信賴，「真的是非常非常不應該」。

陳其邁進一步指出，事件曝光後，市府已指示衛生局、社會局及相關社會安全網單位，全面與檢察機關合作，釐清案情，同時站在防止被害人遭受二次傷害的立場，提供必要的協助與保護措施。

陳其邁強調，已要求衛生局與社會局務必「痛定思痛、痛加檢討」，全面盤點社會安全網在制度、流程與資安管理上是否仍有漏洞，並在未來幾個月內，除配合司法偵辦外，也將引入外部專家與監督機制，強化個資保護與內控防線，補齊制度缺口。

陳其邁呼籲外界給基層的社會安全網的工作人員更多鼓勵，市府對於何員的不法行為予以最嚴厲譴責，並要求相關單位全面負起責任，徹底檢討制度，避免類似事件再次發生。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

