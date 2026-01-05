狼官性侵羈押半年未裁罰！遭轟「封口」蓋牌 市府發聲釋疑

高市府衛生局社區心衛中心前執行秘書何建忠，遭控涉嫌濫用職權誘騙性侵未成年少女。翻攝衛福部社家署YT



高市府衛生局高層何建忠，涉濫權藉公部門系統查詢未成年少女個資並誘騙性侵得逞，引發社會譁然。市府表示，去年接獲地檢署啟動調查後即將何男解聘，社會局也依法裁處最高60萬元罰鍰並公告姓名；但據CRC「聯合國兒童權利公約」資訊網顯示，相關裁罰實際於今年1月2日、案件曝光當天才完成，遭質疑延宕蓋牌，對此，社會局也做出解。

衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠，涉以職務之便，藉公家機關系統大量查詢未成年少女個資，並誘騙性侵得逞，由於何男身分為心理衛生體系高階主管，負責自殺防治、家暴、兒虐及性侵害等個案管理，案件曝光後引發社會高度關注與譁然。

國民黨高雄市議會黨團痛批，市府早在去年8月即知情，卻選擇「封口半年」，直至案件遭媒體揭露才對外說明，質疑市府面對重大性侵醜聞選擇蓋牌卸責，並要求市長陳其邁公開道歉，衛生局長黃志中下台負責。

對此，高市府發聲明表示，衛生局於去年8月8日接獲地檢署啟動調查通知後，已立即對何建忠及涉及洩密的何妻各記兩大過並解聘，並撤換相關主管職務；案件偵辦期間全力配合檢調，並基於保護被害人考量，嚴守偵查不公開原則，避免二次傷害。

市府也指出，社會局已就何男違反《兒童及少年福利與權益保障法》部分，裁處最高額60萬元罰鍰並公告姓名；另涉違反《社會工作師法》，已移送高雄市社工師懲戒委員會審議，建議廢止其執業執照及社工師證書。

不過，根據CRC「聯合國兒童權利公約」資訊網資料顯示，社會局實際裁罰日期為今年1月2日，亦即案件經媒體曝光當天，相關公告則於1月5日正式發文刊登市府公報與公告欄，引發外界質疑行政處分時程延宕。

對此，社會局解釋，何建忠於去年8月遭羈押禁見，期間配合地檢署偵辦，直至114年11月4日收到起訴書後，方得依法啟動裁處程序；因裁處書須完成送達並給予當事人陳述意見，待何男於114年12月29日晚間交保後，才於今年1月2日正式開立裁處書。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

