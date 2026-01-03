狼官濫用公務權限選妃！衛福部撤銷績優獎項、追回獎金

高雄市政府衛生局心理衛生中心執行秘書何建忠爆出濫用公務權限、性侵受保護個案，並遭檢方起訴，衛福部社家署署長周道君對此嚴厲譴責此等知法犯法、踐踏專業倫理之行為，並宣布即刻撤銷何員過往獲頒之「強化社會安全網績優人員」獎項，同時追回獎座與獎金，要求高雄市政府針對資訊權限管理及行政責任從嚴檢討。

社安網執行者變色中魔 濫用個資層層篩選受害者

起訴書指出，被告何建忠（42歲）案發時擔任高雄市衛生局心衛中心分區執行秘書，身為社安網計畫的高層主管，竟利用督導自殺通報與個案管理之職權，於公務系統內篩選出一名患有創傷後壓力症候群（PTSD）及憂鬱症的16歲少女。

廣告 廣告

何建忠偽裝成嫖客以暱稱「星」聯繫少女，誘騙見面後於摩鐵內強暴得逞。事後為掩飾犯行，何員試圖塞錢欲將強暴偽裝成性交易，並於案發後透過其在社會局任職之妻子，非法查詢案件偵辦進度。高雄地檢署查出何員擁有心理學背景且甫完成犯罪防治碩士學位，卻自毀前程、戕害少女身心，依強制性交罪及個人資料保護法求處10年6月重刑。

衛福部撤銷績優獎項 嚴懲重大不良事蹟

此案引發社會大眾對公務機關資訊安全的質疑，尤其何員曾於112年榮獲衛福部「強化社會安全網績優督導」表揚，更顯諷刺。周道君表示，根據「強化社會安全網績優人員及團體表揚考核計畫」第九點規定，獲獎人員若有違法、重大過失或重大不良事蹟，經查證屬實者，衛福部得撤銷其得獎資格。

周道君指出，「我們絕對不容許服務者變成加害者。針對此案，衛福部將註銷其獲獎紀錄，並追回已核發的獎金、獎盃及獎狀。」強調表揚制度旨在勉勵第一線辛勞的人員，對於這種嚴重背叛職責與社會信任的個案，必須明快處置以示儆懲。

徹查資訊權限管控

不過，公務系統權限濫用問題是否將調整？周道君表示，已要求高雄市政府針對何員的公務身分，依法進行最嚴厲的行政懲處，並釐清其是否涉及違反個人資料保護法之刑責。

同時，衛福部將請高雄市政府查明，何員是屬於「權限內之濫用」還是「被賦予了不必要之權限」。若發現現行系統權限開立過於寬鬆，將進行全國性的檢討。最後，若各縣市在跨機關資訊整合上存在權限漏洞，衛福部將協調資訊主管單位進行系統功能調整，建立更嚴格的資料存取紀錄與管控機制。

周道君表示，時間與專業是用來守護脆弱家庭的，而非滿足個人私慾。衛福部將全力配合地方政府與司法機關，務求讓違法者付出代價，並透過制度面的補強，杜絕此類「社安網漏洞」再次發生。