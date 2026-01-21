狼尾草負碳農耕 助增土壤碳蓄積

狼尾草間植綠肥作物太陽麻，有助於增加牧草地土壤碳蓄積。 （畜試所提供）

在全球推動淨零排放與農業永續發展的前提下，兼顧農業生產與土壤碳收支平衡成為關注重點。農業部畜產試驗所針對台灣常見的多年生牧草─狼尾草，比較不同肥培管理方式對芻料產量、品質及土壤碳蓄積的影響，研究顯示狼尾草間植太陽麻及施用有機質肥料及環境友善栽培，有助於增加牧草地土壤碳蓄積，是淨零減碳的新法寶。

畜試所所長黃振芳指出，畜試所於二０二三至二０二五年間進行狼尾草牧草地負碳農耕模式研究，該試驗設置「全量氮肥」、「間植綠肥太陽麻搭配減量氮肥」、「間植綠肥太陽麻」以及「全量牛糞堆肥」四種農耕處理模式。

結果顯示，在芻料產量與品質表現方面，慣行的全量氮肥管理仍具明顯優勢，牧草產量顯著高於其他處理，同時具有最高的粗蛋白質含量，顯示其在芻料產量與品質上仍為穩定的芻料栽培生產方式。但是相較之下，施用「全量牛糞堆肥」與「間植綠肥太陽麻搭配減量氮肥」的處理，雖然產量略低於施用「全量氮肥」的處理，但在土壤酸化及碳蓄積之表現均較為突出。

而且，狼尾草施用有機質肥料及環境友善栽培等負碳農耕模式，不僅不會造成土壤酸化，更有助於提升牧草地的碳匯效益，實證結果揭示不同負碳肥培管理農耕模式可兼顧狼尾草生產與土壤碳匯潛力。

畜試所研究團隊將持續進行田間追蹤與整合評估，期望建立兼顧減碳芻料生產、土壤健康與碳匯功能的多年生牧草栽培模式，作為台灣農業因應氣候變遷與淨零政策的重要科學依據。