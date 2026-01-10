狼師假藉贈禮為由親臉國小女學生 判刑3年8個月

屏東縣某國小一名代理老師以致贈吊飾為由，將一名女學生騙到儲藏室內強行親臉，事後女學生感到噁心告訴同學、老師，校方依法通報並報警。屏東地方法院審理後，認為該名老師涉嫌強制猥褻罪，判處3年8個月徒刑，可上訴。

判決書指出，該國小代理老師於2023年6月26日早上，在學校視聽教室內假借送吊飾為由，將女學生騙進儲藏室，詢問「喜不喜歡這個禮物」、「喜不喜歡我」，女學生回覆「喜歡」後，便強行親吻她的右臉頰數秒。

事後女學生將事情經過告訴同學，同學再告知其他老師後，校方依法通報並報警，警方依制猥褻罪送辦，遭檢方起訴。該名老師辯稱，因為怕其他學生看到只送該名女學生吊飾，會覺得老師偏心，才會進入儲藏室內送禮，並強調沒有環抱女學生身體及親臉頰

屏東地方法院審理後，指出被害人指證歷歷，也有其他證人證據，該名老師明知女學生當時未滿14歲，竟對她伸出魔爪，強制猥褻罪明確，判處3年8個月徒刑，可上訴。

