狼師害2學生懷孕墮胎被判刑…逃2年「喝醉摔破頭」就醫謊報身分被逮

社會中心／台北報導

一名男子日前因喝醉酒不慎摔破頭，被送馬偕醫院急診治療，但由於他頻頻報錯身分證字號，引起院方懷疑並報警；警方到場後一查，才發現該男其實姓彭，曾是名補習班老師，且在任教期間導致2名女學生懷孕，甚至要求她們去墮胎，另還涉詐欺案均被判刑，不過他因未入獄在2023年遭到通緝，如今因就醫緣故栽了。

台北市中山分局中山二派出所10日深夜10時許接獲馬偕醫院通報，指醫院急診室有人身分疑似有問題，隨即派員前往；警方到場後，醫療人員表示，男子掛號時自稱姓「張」，卻無法報出身分證字號。警員盤查後，發現他其實是名彭姓男子（36歲），且涉妨害性自主罪被判4年6月徒刑，及詐欺取財罪被判有期徒刑5個月。

據了解，彭男明明連大學都沒畢業，卻謊稱有台大學歷，不僅在新莊開設補習班、擔任數學老師，甚至在補習班「選妃」，與2名國中女學生發生性關係，導致2名少女都懷孕，且皆被彭男叫去墮胎，直到2名被害女子成年後，彭男惡性才被揭發並被判刑。不過，由於他沒有報到、入獄，因此新北地檢及新北地院於2023年發布通緝。

沒想到，彭男逃亡2年後，因喝醉摔倒就醫而被發現通緝犯身分。據悉，警方到場時，彭男依舊在裝傻，稱「（身分證字號多少），我不知道，我忘記了」，直到最後才坦承冒用他人身份，「我知道我被警察通緝了，我剛剛到現在沒有要離開這裡。」之後，他被當場逮捕，警訊後，被解送新北地院歸案。

