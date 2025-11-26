狼師性侵2國中女害墮胎遭通緝 躲2年就醫謊報身分露馬腳

社會中心／洪巧璇、郭文海、黃康華 台北報導

3度害女國中生墮胎的狼師因為看病落網！這名男子因為喝酒醉撞破頭，去醫院卻謊報身分，員警到場一查，才發現他竟是逃亡兩年的妨害性自主通緝犯，原本是補習班老師，多年前誘騙2名女國中生懷孕墮胎，被法院判刑定讞後竟逃亡。

醫院櫃檯前，一名頭上包著紗布繃帶的男子，被警方盤查，第一時間他還不想報出真實身分，企圖裝傻蒙混過關，但很快就被識破。員警vs.彭姓嫌犯：「我知道我被通緝了啊，我剛剛到現在都沒有要離開的意思。」發現騙不過警察，男子才改口，承認自己被發布通緝，沒有想要逃。員警：「帶走。」喝醉酒，把自己撞到頭破血流，到台北馬偕醫院就醫，結果意外被逮捕。民視記者洪巧璇：「男子來醫院看病，卻無法清楚報出自己的身分證字號，引起院方懷疑於是報警處理，警方到場之後才發現，這名男病患根本就是通緝犯。」

廣告 廣告





狼師性侵2國中女害3度墮胎遭通緝 「為這事」栽了

狼師性侵2國中女害3度墮胎遭通緝 「為這事」栽了（圖／民視新聞）

警方查出，彭姓男子是新北地檢及新北地院追緝的詐欺及妨害性自主通緝犯，過去開補習班當數學老師，卻性侵年僅15歲的女國中生，並要求另一名女同學在旁全程觀看。學生發現懷孕後，拿姊姊的健保卡去診所墮胎。之後他又讓另一名女學生懷孕，拿妹妹的健保卡，讓學生去做2次流產手術。被判處4年6個月有期徒刑，但他逃亡被通緝。









狼師性侵2國中女害3度墮胎遭通緝 「為這事」栽了

狼師性侵2國中女害3度墮胎遭通緝 「為這事」栽了（圖／民視新聞）

中山二派出所副所長黃炤楠：「彭男身分為新北地檢及新北地院，發佈之詐欺及妨害性自主通緝，全案依規定帶回派出所偵辦，詢後解送歸案。」因為看病露了餡，結束兩年的逃亡生涯，人在做天在看，做壞事別想逃。





《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：狼師性侵2國中女害3度墮胎遭通緝 「為這事」栽了

更多民視新聞報導

8年投1.25兆國防預算 軍工股題材加持多檔漲停

女子叫車遇狼司機！女乘客遭侵犯還拍裸照 司機一審判8年

夜店女公關之死 凶徒前男友殺人罪起訴

