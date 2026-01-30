狼師猥褻30女童 「學習單」揭惡行1／台南補教狼師偷拍、猥褻 受害女童近30人

台南地檢署起訴了一名狼師，持有多達400張偷拍影像，受害人數將近三十名孩童。（翻攝畫面）

今天台南地檢署起訴了一名狼師，從2019年以來到去年長達 6年的時間，在補習班裡頭裝設針孔攝影機偷拍女童如廁，甚至趁著 孩子午休等場合拍照猥褻，經過檢察官勘驗照片一比對真的太噁心！有多達 400張 偷拍影像，受害人數將近三十名孩童。今天檢察官依照違反兒少法依法起訴，移審台南地方法院做後續偵辦。

寒假期間補習班大多會有小朋友來上課，但台南這間補習班卻是鐵門深鎖，門口還停著一輛用來接送孩童的廂型車，原因是補習班負責人涉及對學生猥褻。

廣告 廣告

年約50多歲的張姓負責人涉嫌猥褻近三十名女童，去年九月遭到羈押。鄰居：「他對外界說自己年紀大、要休息，身體可能也不是那麼舒服，但從側面得知，是因為發現一些事情，才被勒令停業。」

當地國小六年級以下的學童幾乎都會報名這家補習班上安親課，但鄰居說大約去年10月中，第一次期中考時就發現補習班歇業。負責人夫妻對外表示年紀大想退休，但事後得知有女童在學校填寫性平學習單，揭發狼師惡行。南檢襄閱主任檢察官李駿逸：「總計對5名女童，張姓老師共計有10次強制猥褻或乘機猥褻的行為，並將攝影機藏於安親班廁所，透過手機觀看女童如廁。」

檢方表示，張姓負責人從2019年6月開始到去年6月為止，在安親班廁所吊掛的冰桶內裝設針孔攝影機拍攝學童如廁影像。更誇張的是他竟趁批改作業、午休或其他休息時間猥褻女童。鄰居：「他們每次帶回來(學生)都一大串啊！」

檢察官勘驗超過400張照片，比對被害人接近三十位。去年拘提張姓負責人到案羈押後，1/30依強制猥褻及違反兒少法、乘機猥褻等罪起訴，後續全案將移審台南地院。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

狼師猥褻30女童 「學習單」揭惡行2／張姓狼師擔任補習班負責人「立案30年」 與妻子共同經營

聲明沒提丟包挨轟！Bolt再發聲 司機「寒假要出國」保金提高

員工入職半年「化工分裝誤倒」中毒身亡 老闆遭起訴過失致死