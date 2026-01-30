狼師猥褻30女童 「學習單」揭惡行2／張姓狼師擔任補習班負責人「立案30年」 與妻子共同經營

教育局12/31提送不適任認定委員會審議，張姓狼師終身不得任補教人員。（示意圖：pexels）

這名張姓狼師擔任補習班負責人，立案已經有30年之久。 而且他還是跟太太 一起經營的。卻趁機猥褻多達30名女童事件曝光悄悄停業，台南市教育局也正在進行廢照流程，並且將他列為「終身不得任教」人員。 國小校方得知消息後為了追查是否還有更多小朋友受害，也對全校學生發放性平學習單調查，連已經畢業好幾年的同學都有收到。

和老婆出遊抱著柴犬開心合影，身穿藍色外套的男子，就是台南的補習班狼師。夫妻倆在社群上PO出許多出遊照。張姓男子是補習班負責人，和老婆一同經營，兩人都有教書。補習班自1995年立案至今，已經超過30年卻被爆出張姓男子涉嫌猥褻多達30名女童。

由於這間補習班距離最近的國小只有約450公尺，走路只需要6分鐘，周遭住戶的小孩有許多都在這裡上課。事件爆發後，校方為了追查是否還有更多受害學童，曾發放性平調查單給學生，甚至連已經畢業的學生都進行全面調查。

附近住戶：「那張調查表不只現在在那邊的學生有填，全校喔！甚至往前好幾屆，超級無敵多屆的，也都有寄調查表去通知，因為我們家也都有收到。他有附回郵，讓我們送回去。」

家長們無不人心惶惶，擔心自己的小孩受害。而這名張姓狼師的惡行被揭露之後，補習班就已經停業，教育局也立刻會同警政單位展開調查。教育局：「114年12月31日提送不適任認定委員會審議，認定張姓男子終身不得任補教人員，已登錄全國不適任教育人員系統。」

除了張姓狼師終身不得任教外，補習班還被發現違規經營課後照顧，被依兒少法裁罰最高30萬元。但身為老師卻對幼童伸出狼爪，已經對小朋友的身心靈造成難以抹滅的傷害。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

