狼師與少女4度發生性關係 威脅撤告還喊「找律師沒用」

新北市一名葉姓國中男教師遭到指控，於2023年間與女學生小美（化名）交往，儘管小美在當時仍就讀國中1年級，他還是伸出狼爪，與女學生4度發生性關係。事後女學生家人發現也憤而對葉男提告。法官認為，葉男在犯案後毫無悔意，且已對小美的人格發展造成不良影響，因此依未滿14歲少女性交等罪為由，判處5年徒刑。

狼師惡行揭露

根據判決書，這起事件開始於2023年3月左右，當時就讀國中1年級的小美與老師葉男展開交往。葉男明知小美未滿14歲，卻還是在同年4月4日，帶小美回到租屋處並發生第1次性行為。不料在這之後，在2024年5月至11月間，2人又發生3次性行為。直到家人發現舉止「怪怪的」，經追問下，小美才坦承交代事情的始末，家屬也怒而對葉男提告。

犯後無悔意 還威脅學生撤告

事件發生後，葉男不僅未認知道事情的錯誤，還矢口否認犯行，更誇張的是，他還向小美威脅「找律師有什麼用」、「找了也不會贏」，要求她做偽證撤告。不過，根據小美所提供的性關係片段截圖，加上與葉男的對話記錄，均證明他已經違法，罪證確鑿。

法官判決出爐

後續經新北地院法官審理，葉男的行為已對小美的人格發展造成不良影響，加上全盤否認犯行，也沒有與小美及她的家人達成和解，因此依對未滿14歲之少女性交及對14歲以上、未滿16歲之少女性交等罪，合併判處葉男5年徒刑。全案尚可上訴。

