狼教練查詢平台讓家屬「假安心」 范雲呼籲補齊制度破口

立法委員范雲、張雅琳、陳培瑜及人本教育基金會今（22）日共同舉行記者會，呼籲運動部儘速補齊狼教練的破口，給孩子安心快樂學運動的環境。

范雲指出，她從2024年暑假就指出，營隊是狼師狼教練的破口，誰都可以辦營隊，不用立案、不用檢查老師和教練資格，「所以我們催生出『兒童工作證』制度，目前需要等兒少權法修法時納入法源就能執行，但兒童工作證至今還沒上路。」

范雲表示，目前運動部管控教練資格的機制是一個非法律位階的「特定體育團體建立運動教練資格檢定及管理辦法」，其中有兩個漏洞：查詢平台製造的「假安心資訊」，以及無法可管的「非特定體育團體」。

范雲進一步說明，目前運動部已建置「涉及違法事件不適任教練資訊專區」，但實際上是一個「查詢平台」，只單純連結司法裁判書或懲戒公報，與「教域領域的不適任資料庫」完全不同。「查詢平台」無法連結其他有匿名的司法案件或行政調查結果，這導致民眾在平台上查不到資料，就以為教練沒問題，但實際上可能只是案件沒被連結。這種「假安心」比「沒得查」更危險。

范雲續指，「不適任資料庫」雖然內容最完整，但卻不開放一般民眾查詢。所以就算狼教練名單在內，民眾也查不到，讓家長參加營隊、找老師和教練都得靠運氣。

范雲提到，目前的管理辦法僅限全台 70 個「特定體育團體」（如足球、籃球、排球等）。但除此之外，其他未明列之體育項目皆無法可管。自己辦公室曾接獲陳情，有性侵未成年者遭判刑的圍棋教練，服刑期滿後，至今仍能持有教練證，並在民間教室持續教學，繼續接觸未成年者。但礙於現行法規，竟然無法要求相關協會撤銷其證照。

對此，范雲提出兩項改革方向：一、整合資料庫與查詢平台，各領域的資訊應互相整合，在法律授權下建立完整、開放且全民可信賴的保護網；二、推動「兒童工作證」制度，儘速修改《兒少權法》確實執行，如此一來，不論教練有無專業證照，只要工作內容會接觸到兒少，就必須先取得「兒童工作證」。

范雲強調，透過這張工作證，才能確保所有接觸孩子的工作者沒有侵害兒少的紀錄，實質保護兒少。守護兒童安全，不能有灰色地帶，她也會持續監督運動部與衛福部，讓民眾與家長不再提心吊膽。

