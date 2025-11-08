狼父偷拍女兒洗澡如廁7年 惡行曝光大言不慚：「有經過妻子同意」
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導
新北市一名鬼父阿郎（化名）自2017年起在住家浴室以手機偷拍2名女兒洗澡及如廁長達7年，還將偷拍的影像收藏在手機內，直到去年底，他的兒子意外在手機中看到影像，才大義滅親揭發父親惡行；新北地院審理後認為，阿郎持續偷拍親生女兒多年，且至今還未與女兒和解、賠償、也未取得原諒，最終判他有期徒刑10年9個月，不過全案可上訴。
判決指出，阿郎與妻子育有3名子女，但卻在住家浴室裝設偷拍設備，自2017年起就開始偷拍2個女兒洗澡及如廁，累積大量影片；直到2024年底，阿郎的長子在使用父親手機時，意外看見2個妹妹的裸露影像，將此事告訴妹妹，妹妹才趕緊報警。
而警方在查扣阿郎手機後，發現阿郎手機內收藏大量2個女兒洗澡、如廁畫面，其中不乏露出私密部位的影像。
阿郎對此坦承偷拍，但卻大言不慚辯稱「想知道女兒在浴室做什麼」、「有經過妻子同意」，還找來律師以曾有傷害前科、近年守法為由請求減刑，不過法官認為，阿郎偷拍親生女兒多年、又對家人施暴，毫無悔意與賠償誠意，難以相信有反省之心。
法官表示，阿郎身為人父，卻為滿足個人慾望，連續多年偷拍女兒如廁、洗澡，造成女兒身心受創、人格發展受損；考量他至今毫無悔意，也未表現出修補關係的誠意，一審依違反本人意願拍攝少年猥褻行為電子訊號等罪，判刑10年9個月，不過全案仍可上訴。
