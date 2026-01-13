狼父北捷前警官涉性侵女兒348次 原訂明開庭爆陳屍內湖住處
前台北市捷運警察隊鄭姓警官，因涉嫌長期性侵親生女兒高達348次，原定於明天（14日）再度出庭應訊。然今天（13日）傳出消息，鄭男已於本月11日在內湖住處輕生身亡。警方獲報後已封鎖現場調查，初步排除外力介入，詳細死因將由檢方進一步報驗釐清。
回顧案情，受害女子於2024年4月在好友陪同下，至北市婦幼隊報案，揭發長達8年的地獄經歷。檢警調查發現，鄭男自女兒13歲起（2010年至2017年間），平均每週一次對親生女兒伸出狼爪。期間，鄭男不僅以「酒後失控」為藉口規避責任，更在日常生活中以「寶貝」等親暱稱呼混淆父女倫理界線，以此達成心理掌控，導致受害者長期處於畏懼與混亂中，直至成年上大學後才鼓起勇氣揭發真相。
士林地檢署婦幼專組檢察官先前偵辦認定，鄭男在7年內共計性侵女兒348次，情節極其重大，去年已依《刑法》中「對未滿14歲女子性交罪」、「對14歲以上未滿16歲女子性交罪」及「利用權勢性交罪」提起公訴。該案於去年3月首度開庭，當時法院諭令鄭男以10萬元交保候傳。
原定本週二（14日）將針對此案再度開庭，未料鄭男於11日被家人發現在內湖住處輕生，12日報請檢察官相驗，初步研判無外力介入，家屬無意見，詳細死因則還有待釐清。（責任編輯：王晨芝）
