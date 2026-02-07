狼父對親生3名國小女兒下手 7年性侵猥褻175次！法官震怒重判663年

狼父對親生3名國小女兒下手，遭法官重判。示意圖，非當事人／攝影鄒保祥

屏東縣一名父親，家中有三名女兒，這名狼父在女兒就讀國小時就對她們伸出狼爪，除了撫摸胸部及下體之外還有強制性交等行為，法官依照頻率估算男子7年內對三名女兒性侵猥褻次數高達175次，合計重判他663年9個月有期徒刑。

判決書指出，男子在長女國小五、六年級時，以平均每月2次，撫摸女童胸部，其中1次同時撫摸女童胸部及陰毛，其中1次以手撫摸女童胸部及陰毛並用嘴吸吮女童胸部。檢察官問女童「父親說五、六年級每個月大約會摸妳胸部2次，1年總共24次，是否如此？」女童說應該是。另一名女兒也說，父親從國小三年級開始就開始摸自己的胸部，這名狼父對三名女兒都下手強制猥褻，還對大女兒強制性交5次。

法官統計，男子對三名女兒共犯罪175次，他原本身為父親，應該要恪盡父職、愛護子女，竟悖逆人倫、反於綱常，罔顧其等人格之健全發展及心靈感受，利用其等基於親情之信賴，而長期對三名女兒性侵猥褻，應予嚴懲。

法官說，性犯罪本屬極難修復被害人損害之犯罪類型，縱使父親事後承認犯罪或願以金錢賠償，亦難完全修復三名女兒所承受之創傷，被害人往往長期籠罩在受害陰影中而飽嚐苦痛，本案犯罪所生危害至深且鉅；再衡量男子沒有和三名女兒達成調解、和解或賠償其等損害，犯罪所生損害未獲填補，決定對男子判處重刑。

男子對長女的強制性交罪判處有期徒刑8年，強制猥褻罪部分每次各判處有期徒刑3年8個月；次女及三女兒前4次強制猥褻罪部分各判處有期徒刑3年8個月，最後2次男子用下體磨蹭小女兒下體，加重徒刑，分別判處3年10個月、3年11個月。他對長女犯了5次強制性交罪和163次的強制猥褻罪，對次女犯1次強制猥褻罪；對小女兒犯6次強制猥褻罪，全部共175罪，合計共判處663年9個月徒刑，全案還可上訴。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595

★《鏡報》關心您： ◎察覺對方有性侵意圖時，應冷靜設法離開現場，並立即求救；若遭限制行動，勿過 度刺激對方，千萬不要抵死反抗。 ◎相信直覺！拒絕不舒服或不喜歡的肢體接觸。 ◎睡覺或盥洗時，門窗要上鎖。 ◎避免與有酒醉、吸毒、有暴力傾向或性犯罪前科的人獨處。 ◎當對方出現你認為不妥的言行時，應立刻離開或制止。 ◎如遭性侵，應立即報警與求助信任的人



