狼父性侵女兒7年！噁喊「會慢慢進去」 少女淚崩：為何電視劇情節發生在我身上

狼父性侵女兒長達7年，甚至噁喊「爸爸會慢慢進去」，少女淚崩：為何電視劇情節會發生在我身上。示意圖／取自pixabay

台北市一名狼父長期侵犯未成年幼女，從她7歲起在家中多次侵犯長達7年，不僅多次吸吮、揉捏女兒私密處，甚至噁喊「爸爸會慢慢進去」，在女兒小學3年級時，他還在遊樂園摩天輪車廂內強行猥褻。台北地院依加重強制性交等11罪判處20年，二審改判有期徒刑14年。

從7歲起性侵長達7年

判決書指出，女孩7歲時第一次被父親侵犯，後來多次被強迫將衣物掀開，父親甚至表示「爸爸會慢慢進去」，女孩雖極力反抗，但父親絲毫不理會，繼續撫摸，還用各種理由強迫查看她的下體並拍照。且連外出場合狼父都不放過，多次對她上下其手，更曾要求女兒幫他「手淫」，甚至在媽媽與弟弟都家時，她感覺到爸爸隔著衣服碰她胸部，嚴重影響她的日常生活和心理狀態，如此惡行長達7年。

目睹家暴、自幼遭性侵 女孩終於鼓起勇氣求助

女孩的祖母指出，女孩的父親長期對印尼籍妻子施暴，家庭氣氛始終壟罩在暴力與壓迫之下。女孩自小目睹家暴，再加上多年遭父親性侵，逐漸出現認知錯亂，甚至一度誤以為被迫發生性行為是「回報父親」的方式。直到2024年3月，正在國中就讀的她向同學傾訴內心痛苦，表示感到害怕、噁心，不解「為何電視劇不可思議的情節，會發生在我身上」，在同學、師長鼓勵下，才揭露長期遭受父親性侵的真相。

狼父辯稱出於關心 律師指證詞難採信

這名擔任保全工作的狼父在被羈押期間全盤否認犯行，聲稱與女兒的互動皆基於關心及照顧，並表示「不清楚女兒為何指控我，我覺得她精神狀況有些問題」。然而，律師指出，女孩過去曾因心理狀況受挫而求助專業資源，因此父親的說法欠缺可信度。

狼父最終判有期徒刑14年

高等法院審理後認為，父親長期對女兒造成身心傷害，且到案後矢口否認犯行，甚至反指女兒栽贓，應予嚴懲，一審依加重強制猥褻、加重強制性交共11罪，各判刑2年到9年，合併應執行20年徒刑，二審法官重新審視證據，最終改判有期徒刑14年。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



