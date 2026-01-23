狼父性侵親生女348次！北捷小隊長「開庭前夕身亡」 法院裁定出爐

北捷小隊長性侵親生女兒348次，因死亡公訴不受理。示意圖

台北捷運警察隊一名鄭姓前小隊長，遭控自女兒未成年起長期對其伸出狼爪，性侵次數竟高達 348 次，震驚社會。士林地檢署日前依《家暴防治法》、妨害性自主等罪嫌對鄭男提起公訴；然而，就在法院開庭審理前夕，鄭男被發現陳屍住處。士林地方法院近日依法諭知公訴不受理判決。

起訴書指出，鄭男身為執法人員，卻自2018年起、趁女兒尚處未成年階段，便多次對其實施性侵。鄭男往往利用自己身為家庭經濟支柱、女兒需對其依賴的心理弱點，趁著未值勤在家的機會實施侵犯，受害時間長達多年，直到女兒滿18歲成年後仍未停止。

檢方深入調查後發現，鄭男對親生女兒的性侵次數累積竟達 348 次，惡行令人髮指。檢方偵結後認為，鄭男行徑嚴重摧毀家庭倫理與女兒身心，依法向法院提起公訴，並請求從重量刑。

原定於今年1月14日開庭，鄭男前一天被發現陳屍於租屋處。由於刑事訴訟程序中，被告若死亡，刑事責任將隨之消滅，法院也無從追究。士林地方法院根據《刑事訴訟法》第303條第5款規定，「被告死亡者，應諭知不受理之判決」，因此裁定本案公訴不受理。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



