狼父性侵養女7年！噁喊：想要妳的貞操 被抓還不認

日本靜岡市一名男子與妻子有一位養女，但在女兒國升上中開始，該名狼父竟以繪畫模特的名義，強迫女兒脫光衣服，還聲稱為了檢查身體，直接伸手觸摸她的身體，甚至對女兒說：「我想要你的貞操」，與其發生性行為。此不當行為持續長達7年，直到女孩向外婆坦白自己的遭遇，全案才曝光。

根據《FNN》報導，這名狼父被控於2018年8月至10月期間，在自家與養女發生性行為。12月17日，靜岡地方法院開庭審理此案。在法庭上，男子竟只承認部分事實，甚至辯稱：「旁人可能會覺得我強迫她，但我認為自己沒有那麼強硬」，仍堅稱自己並未強迫女兒與其發生關係。

檢方指出，男子自2017年11月再婚後，與妻子及妻子帶來的兩名子女同住，這位受害的少女當時才小學六年級。男子在女兒升上中學後，提出要讓她當繪畫模特，要求其配合拍攝，並以「檢查身體」等理由對女兒伸鹹豬手，強迫她與自己發生關係。這樣的關係一直持續到今年。

根據調查，男子還承認：「我從女兒上國中後就對她有好感」並指出自己與少女發生過十幾次性行為，地點包括家裡、男子工作地點及車內。事件於2025年9月曝光。該少女在外婆家時，因穿著長袖衣物而引起外婆注意，進而向外婆與伯父坦承所受遭遇。隨後，由伯父取得女兒同意後，通報警方進行調查。

少女向警方表示：「當時我曾猶豫是否要報案，但仍決定提出控訴，希望讓大眾知道，我繼父的行為是違法的。」她遭受性侵長達七年，案件目前仍在審理中，法院將依相關法律對男子作出裁決。

