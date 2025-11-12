狼父猥褻熟睡中女兒搖晃床驚醒妻 學校獲報揭露獸行

新竹1名男子竟趁與妻女同房時，對熟睡中的親生女兒伸出狼爪；新竹地方法院依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，判處狼父7月徒刑。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹1名男子竟趁與妻女同房時，對熟睡中的親生女兒伸出狼爪，以舌頭舔下體、以手指觸摸陰部及撫摸胸部，妻子因察覺異常搖晃而驚醒，女兒心靈受創向學校老師提及此事，全案才曝光；新竹地方法院審理後，將男子依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，判處7月徒刑。

判決書指出，該男子與妻子感情不睦，妻子在2019年即帶著國小女兒住進娘家，期間男子偶爾會前往探視妻女。2021年某日男子再次探視，當晚並留宿該處，並與妻女同住一房。該男竟為滿足一己之私慾，罔顧倫常，趁女兒在其身旁睡著不知抗拒之際，將身體趴在女兒身上，拉下其外褲及內褲，以舌頭舔其下體，以手指觸摸其陰部及撫摸其胸部猥褻得逞。

當時，妻子因察覺異常搖晃而驚醒，當場發現並制止。之後因女兒在校向老師提及此事，經學校通報，全案甫曝光。案經警方移送偵辦，檢察官提起公訴。雖然該男矢口否認上情，辯稱只有抱著女兒，但妻女指訴歷歷，並有政府社工的訪視紀錄表、性侵害犯罪事件通報表等可供佐證。

法官審酌，該男竟為滿足其性慾而乘機猥褻，嚴重戕害女兒身心健全及人格發展，對於女兒、妻子造成傷害甚鉅，應予嚴厲非難；並審酌男子犯後態度及其他一切情狀，認該男犯成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，處有期徒刑7月。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

