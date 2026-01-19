狼父猥褻繼女578次！1理由上訴求交保遭法官打臉

新北一名狼繼父猥褻繼女多達578次。（示意圖／Pexels）





新北市一名男子大明（化名）趁著幫忙照顧繼女（小花）多年，竟累計猥褻小花578次。大明一審開庭時還反控是小花不服管教才故意誣陷他，被法官判處12年，大明提出上訴，表示希望能夠交保來賠償小花，遭法官駁回。

大明婚後跟繼女小花同住，至少猥褻小花578次得逞，小花曾悲情對大明吶喊「我是你女兒，不是你老婆，搞清楚」，但仍無法遏止獸行。小花也跟母親反應過，母親將大明趕出家門後數月，大明卻又搬回家。小花的阿姨也作證，小花曾不堪大明猥褻而翹家，回到她家住時才敢說出遭遇。

一審法官認為小花跟大明同住時，因為需要經濟來源與成年人照顧，才未主動對外求援，之後到阿姨家住才敢說出大明的行徑，跟家內性侵案件的被害人的常見反應相符。

大明則辯稱小花當時叛逆期，談戀愛交男友，不服管教才會對他提告，但法官不予採信。一審法官依加重強制猥褻罪、加重強制性交罪判決12年有期徒刑。一審判決出爐後，大明上訴高院想爭取交保，大明透過律師稱「交保後才有機會對小花賠償」

二審法官認為大明在一審時就是經通緝到案，且自稱目前居無定所，有高度逃亡可能也有再犯風險，為了保護小花身心健康與心理感受，因此裁定延押，全案目前還可抗告。

