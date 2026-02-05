狼父現形！繼父威脅「快點幫我用」 強壓高二女頭貼胯下

台中狼繼父惡狠狠威脅「快點幫我用」強壓高二繼女口交，遭判刑４年半。示意圖

中市一名正值花樣年華的高二女學生，竟在自家中遭狼繼父毒手！台中地院上月審結一起駭人聽聞的性侵案，50歲林姓男子趁著妻子不注意，竟在住處內以兇惡口氣恫嚇讀高中的繼女，強行將其頭部壓向胯下逼迫口交。台中地院審理後，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處林男有期徒刑4年6月。

判決指出，林男與繼女及其生母同住於豐原區，2024年8月暑假某晚，就讀高二的繼女獨自在家，林男竟色心大起，見家中無人，竟露出猙獰面目，語氣兇狠地威脅：「妳快點幫我用！」繼女當下心生畏懼、不敢反抗，被林男強行用手壓住頭部，迫使她口交得逞。少女事後隱忍多時，才向師友揭發這起令人心碎的家暴性侵案。

檢警介入調查時，繼女吐露變態繼父惡行不只如此，指林男去年3月時，也曾逼迫她穿上情趣服裝，使用按摩棒與生殖器強制性交得逞，她為了取得留有精液的保險套等證據，只得隱忍與林男發生性關係，過程中脖子還被抓傷。

法院審理時，林男坦承雙方確實有發生口交行為，卻厚顏辯稱是「兩情相悅」，指稱繼女自願幫他口交，堅稱沒有強迫；去年3月那一次，也是女兒自己願意發生性關係。辯護律師更主張，案發地點是開放空間，家中成員隨時可能進出，若繼女遭到強迫，理應會發出異狀或呼救等。

法院勘驗少女跟同學在事發前對話，發現少女說「我要告他性侵未成年，我會拿他的保險套跟精子」、「我不想等了，我之前有跟你們說被他性侵，要再犧牲一次，不然我也沒證據，今天犧牲最後一次」少女也傳訊息跟生父說：「爸爸我有證據可以讓我保證回去，你明天可以來學校載我嗎？」、「先不能跟你講什麼事，我怕你氣炸了。」

法官審理後根據證人證詞及相關證據，認定林男逼迫繼女口交事證明確，且他事後否認犯行，對繼女造成難以抹滅的陰影，行為惡劣，依成年人故意對少年犯強制性交罪判林男4年6月有期徒刑；至於去年3月繼女「犧牲自己」蒐證提告部分，法院認為無法排除少女是為了順利取得性侵事證，而誘使林男發生性行為，並非受林男脅迫，因此判林男無罪。仍可上訴。

