狼父藉口拿菸「襲胸未成年親生女兒」噁喊：太久沒碰女人會X起！

社會中心／台北報導

台北一名父親去年在家中假借拿菸名義，伸手觸摸年僅16歲女兒的胸部，事後竟口出穢言稱「太久沒碰女人會Ｘ起」。儘管男子辯稱是不小心，但台北地院依證人證詞不予採信，依成年人故意對少年犯性騷擾罪，判處其有期徒刑4月，得易科罰金。

判決書指出，本案發生於2025年4月某日下午。該名男子在住處客廳，見其16歲女兒正在使用手機且手持香菸，便上前欲取走香菸。女兒因介意父親衛生習慣欠佳，於是將手移開拒絕。豈料，男子竟趁女兒不及防備之際，直接伸手抓捏其胸部。女兒當場憤怒質問，但男子非但未道歉，反而在返回房間途中自言自語：「太久沒碰女人了會Ｘ起」。

當時在場的姑姑雖然正在滑手機，未全程目擊接觸瞬間，但向法官證實聽見爭吵聲以及男方提及「Ｘ起」等猥褻言語，並目睹男子手部從少女胸前移開。事發後，少女感到極度噁心與恐懼，立即傳LINE訊息向母親求救，控訴父親抓她胸部且是「故意的」，隨後在姑姑陪同下迅速離開現場。少女事後致電打工處老闆請假並報警，老闆也證稱通話中感受到少女情緒憤怒異常。

法院審理期間，該名父親矢口否認犯行，辯稱僅是拿菸時「不小心碰到」，否認有襲胸犯意。然法官審酌被害人指述、證人證詞及案發後的對話紀錄，認定其觸碰胸部後伴隨調戲言語，顯非單純誤觸。

法官嚴厲指責男子身為人父，不思為子女表率，竟為滿足私慾對未成年女兒伸出狼爪，造成被害人嚴重心理陰影，且犯後態度不佳。考量其智識程度與家庭經濟狀況，依《兒童及少年福利與權益保障法》加重其刑，最終判處有期徒刑4月，如易科罰金以新台幣1000元折算一日。全案仍可上訴。

