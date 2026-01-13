狼父警察性侵女兒348次開庭前身亡 案件「公訴不受理」難獲正義

台北市警局捷運警察隊鄭姓小隊長，被控長期性侵女兒。（翻攝自臺北波麗士臉書粉專）

北市警察局捷運警察隊53歲鄭姓代理分隊長，遭親生女兒指控自2010年至2017年間多次酒後性侵，次數高達348次，檢方依多項妨害性自主罪將他起訴，士林地方法院原定明天（14日）再度開庭審理，鄭男卻在11日在租屋處身亡，士院之後將會依法諭知公訴不受理，本案無法在法庭獲得有罪或無罪的實體判決結果。

本案起於2024年4月間，台北市警局婦幼隊接獲女大生報案，指稱過去長期遭父親鄭男酒後騷擾、甚至性侵，案經北市警方報請士林地檢署婦幼專組指揮偵辦，士檢偵查後認定，鄭男2010年至2017年這8年間，對女兒性侵達348次，部分犯行發生在女兒未滿14歲時，依《刑法》、《兒少法》對未滿14歲之男女為性交、利用權勢性交罪等多罪起訴，建請法院從重量刑。

鄭男本月11日在租屋處身亡，初步排除外力介入，實際死因仍待釐清，由於被告於審理期間身亡，依法律規定，國家對其刑罰權將因此消滅，法院無法再就相關指控進行實體審理，將對此案做出「公訴不受理」的判決，終結本案刑事程序。

鄭男早年在北市警保安警察大隊任職，多年前轉調至北市捷運警察隊，在捷警隊服務超過10年，2024年7月起，代理捷警隊某分隊的分隊長，曾經傳出對女性同仁毛手毛腳，案件經媒體曝光後，他已被停職，但隨著這名狼警疑似畏罪身亡，受害者無法在法庭上獲得應得的正義。

