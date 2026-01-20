狼父迷戀12歲養女「想成為留下特別記憶的人」 7年性侵數十次！檢方求重刑

狼父迷戀12歲養女，7年性侵數十次，遭檢方求重刑。示意圖／鄒保祥攝影

日本靜岡縣一名59歲男子因為與妻子感情不睦，並從12歲的養女身上感受到溫情，日漸產生情愫，最後竟下手性侵女兒，7年內多達數十次。他在法庭上堅稱是兩情相悅，絕非強迫，而檢方認為他利用孩子不成熟的心智侵害，還合理化自己的行為相當卑劣，向法官求刑7年。

綜合媒體報導，現年59歲的無業男子被控在2018年起，性侵當時年僅12歲的養女，涉嫌強行性交等罪名。他在法庭上表示，當時因為妻子疑似患有育兒焦慮症，對他的態度變得嚴厲，兩人因此爭吵不斷；而妻子與前夫所生的養女則對他十分溫柔，讓他逐漸把女兒當成一個女性來看待。

這份畸戀最後化為行動，警方調查發現，他從2018年伸出狼爪，一直持續到2025年，性交次數多達數十次。他還曾向養女告白，吐露「想成為對你而言留下特別記憶的人」，而兩人親密的舉動也引起妻子的注意，甚至質疑父女倆人的關係，直問「是在交往嗎？」

男子雖然明白與孩子發生性關係不對，但又認為這是「兩情相悅」為自己卸責。檢方痛批男子，忽視自己本該是保護子女的長輩立場，對當時連「處女」或「性交」含意還懵懂無知的12歲女兒下手，對被害人的人格形成巨大的負面惡果，其行為相當卑劣。檢方強調，男子如今還用「兩情相悅」來脫罪，明顯毫無反省之意，故向法庭求刑7年；被告律師則認為5年刑期較為妥當。全案將在2月25日正式宣判。

