狼父酒後對10歲女兒襲胸、摸下體 卻因一關鍵逃過追訴

南投一名父親，2021年酒後對女兒襲胸、摸下體，母親事後得知提告，法院認定性騷擾，卻因超過告訴時效，台中高分院判決駁回。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕南投一名父親，2021年酒後，對10歲女兒襲胸、摸下體，母親事後得知提告，南投地院審理時，父親否認犯行，辯稱只是不小心碰觸胸部，法官認定觸犯屬告訴乃論的性騷擾罪，但因告訴時間是知道時間起6個月內，但女童母親過了2年才提告，已超過告訴期間，做出不受理判決，檢察官不服上訴二審，台中高分院仍駁回，讓這名父親逃過追訴。

判決指出，南投一名父親2021年8月某日中午酒後，發現當時10歲大的女兒在房間床上側躺滑手機，竟從後方抱住她，再一隻手伸到女兒左側內衣裡面，直接以手持續碰觸女兒的左側乳房、乳頭約3、4分鐘，再以同一隻手，隔著女兒褲子觸摸她下體約1、2分鐘，經制止才停止回到自己房間，女童嚇到立刻告知母親。

廣告 廣告

女童母親作證表示，女兒當天中午就告訴她這件事，立刻向先生求證，先生默認有猥褻女兒的事實，但辯稱是喝酒喝太多才有這些行為，檢察官依對未滿14歲之人強制猥褻起訴。

南投地院審理時，這名父親否認犯行，辯稱當時女兒仰躺在床上滑手機，自己想和她玩去抱她，因前一日飲酒宿醉，不慎碰到她的乳房，強調當時手就馬上縮回，也沒有碰觸女兒的下體。

南投地院法官認為，強制猥褻罪與性騷擾罪雖均都是出於違反被害人意願的方法，不過前者非僅短暫干擾，且須已影響被害人性意思形成、決定的自由，後者則是趁被害人不及抗拒時，出其不意乘隙短暫的觸摸，兩者並不相同，認定該名父親的行為觸犯性騷擾罪。

法官強調，依性騷擾防治法第25條第2項規定，本罪屬告訴乃論，而告訴乃論之罪，其告訴應自告訴人知悉犯人之時起，在6個月內為之，但女童母親在2021年8月當天中午就知道，卻在過了2年的2023年9月25日才提出妨害性自主告訴，已超過告訴期間，依刑事訴訟法規定做出不受理判決。

檢察官不服上訴二審，台中高分院法官審理後，仍認定男子行為屬性騷擾，因已超過6個月告訴期間，原審判決不受理並無不當，判決駁回，可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》驚！他跌落國道楠梓段險沒命 幕後金錢情感糾葛曝光

禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了

高雄陸戰99旅爆槍響！中尉稱檢查槍彈竟在哨亭內擊發身亡

中國女破壞大阪勝尾寺「台灣達摩陣」 老公制止無效畫面曝光

