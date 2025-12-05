狼父長期性侵女兒！竟要兩人孩子侵犯生母 獸行全曝光

一名誇張獸父跟親生女兒生下3名孩子，還要求其中一名男孩侵犯





法國一名58歲男子長期侵犯親生女兒，兩人共生育3名子女，他還強迫其中一名孩子性侵女兒、也就是孩子生母。這件誇張的亂倫案由遭脅迫的11歲男童揭露，這名獸父目前被依照亂倫強姦罪被羈押候審。

根據《leparisien》報導，該名恐怖獸父承認他和女兒多年來同居戀愛並侵犯對方，更讓她服用容易嗜睡的精神病藥物。同時也甚至坦言，曾強迫兩人的11歲兒子性侵其生母，並要求他觀看成人片。

布雷斯特檢察官辦公室的指出，事情被男童揭露後，這對父母隨即遭逮。兒福機構向男童與他兩名8歲雙胞胎妹妹訊問，證實男童口中離譜的亂倫事件皆為真。

獸父被依多條罪名收押候審，男童生母也因「對未滿15歲未成年人施暴」遭立案調查，不過檢察官辦公室呼籲，被立案並不一定代表她一定有罪，她也是這起事件的受害者。

