狼父2年性侵親生女4次 妻撞見「大義滅親」判9年6月

新北一名父親多次趁國中女兒洗澡或獨處時，闖入浴室及房間性侵、猥褻得逞。（示意圖／Pixabay）





新北市一名父親遭指控於兩年內，多次趁正就讀國中的女兒洗澡或在房內獨處時，強行闖入並對其猥褻與性侵。新北地院日前審理結案，認定該名父親共犯下兩次強制性交罪及兩次強制猥褻罪，審酌被告未盡保護教養之責，嚴重破壞女兒身心健全發展，最終裁定應執行有期徒刑9年6月。

判決指出，這起侵害案件始於112年，當時少女僅就讀國中一年級。被告竟無視女兒口頭拒絕，趁其在浴室洗澡或房間獨處時，兩度施暴得逞。但其惡行並未停止，隔年少女升上國三後，被告仍不顧倫理，再次於住處房間與浴室對女兒伸出狼爪。

去年底被告在浴室再度犯案後，離開時正巧被妻子撞見。妻子察覺兩人神色異樣，當場與丈夫爆發激烈口角，隨即報警尋求協助。警方到場後，經由社工介入訪談，少女才將此事曝光，坦承自國一以來就遭父親長期侵犯。

法官審理時指出，被告作為父親，本應是女兒最信賴的人，卻為滿足私欲漠視女兒意願，對其性自主決定權造成嚴重戕害。考量少女正值人格形塑期，此類創傷經歷恐對其日後人際關係與社會生活產生長遠負面影響，且被告犯後至今未有彌補行為。最終，新北地院針對被告四次犯行，分別判處1年至7年6月不等之刑期，合併定應執行刑為9年6月，全案仍可上訴。

