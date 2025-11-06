狼狽16天！非洲豬瘟防疫缺失連環爆 盧秀燕鞠躬道歉：媽媽做不好要檢討

台中爆發非洲豬瘟疫情，市長盧秀燕在前進應變所進行說明。資料照。台中市政府提供



台中梧棲養豬場自上月22日爆發本土非洲豬瘟後，距今（11/6）已16天，病毒無擴散跡象，禁運禁宰令昨日也宣布解禁。然而，這段期間台中疫調接連出包，甚至發生動保處公務員擅闖案場消毒等狀況，引發喧然大波。今日中午台中市府公布相關局處首長懲處後，市長盧秀燕下午2時鞠躬道歉，承認防疫過程有疏漏，身為市長需概括承受。

中市府今日稍早公布，市府農業局長張敬昌與環境保護局長陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，即日起免職，動保處長林儒良撤職。

接著「台中媽媽」盧秀燕下午2時召開記者會，承認市府團隊在防疫過程中沒有做好，率員二度鞠躬向社會大眾道歉。

盧秀燕也說明，自今天下午開始，絕大部分管制措施，會陸續開放解封，讓市民及產業界的生活逐漸恢復正常，不過她有幾句話想對社會說。

首先，此次防疫首重任務是不讓疫情外流，控制在案場，而在市府和中央合作之下，順利完成任務，對於中央給予的指引與協助，她深深感謝。另有其他縣市首長、民代、產業與市民朋友的關心鼓勵，她也記在心裡。

接下來，盧秀燕表示，防疫過程當中做得不夠好，身為市長概括承受，「我應該要道歉，除了致歉，在剛才已發布相關首長的人事異動，事件調查也在進行，有結果就會向市民公布。」

最後，盧秀燕表示，她非常抱歉這次讓大家擔心了，「媽媽做不好，一樣要檢討改進，」台中是一個努力向上進步的大城市，團隊要做得更好，才能對得起7年來市民的支持與愛護，這個案件絕對會引以為戒。

