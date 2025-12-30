狼瘡腎炎新治療獲許可：腎功能達標同步減量類固醇有望！

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】狼瘡性腎炎新治療在台獲得許可！我國衛生福利部跟進美國FDA與國際治療指引的腳步，於本月15日核准新一代抗CD20單株抗體用於治療狼瘡性腎炎。台中榮民總醫院免疫風濕科洪維廷醫師指出，此新一代抗CD20單株抗體能精準鎖定致病源頭B細胞，提高達成腎功能恢復正常的機率，同時有機會減少類固醇用量，降低副作用，幫助病友找回生活品質。

紅斑性狼瘡高達半數恐併發「狼瘡性腎炎」 尿液冒泡與血壓飆升噯注意

目前全台約有2萬5千多名的紅斑性狼瘡病友，好發育齡女性，男女比約為1：9，其中約5成會出現狼瘡性腎炎的併發症。洪維廷醫師表示，狼瘡性腎炎若未即時治療，嚴重時甚至必須洗腎，惟早期症狀並不明顯，許多患者是在出現嚴重水腫症狀後才驚覺，「我都會提醒病人觀察起床後第一次的排尿，以及養成定期量血壓的習慣，若是尿液出現久久不散、如啤酒泡泡般的現象，或是血壓異常升高，就應該立即回診，請醫師安排驗尿檢查。」

紅斑性狼瘡的危險因子除基因、體質外，還有其他外在環境的影響，在長期累積的各種刺激下，導致免疫系統過度活躍，攻擊自身組織，腎臟就是特別容易被攻擊的器官之一。洪維廷醫師進一步解釋狼瘡性腎炎的致病機轉，「當體內細胞激素分泌過於旺盛時，腎臟就如同處在一個極度吵雜且紊亂的發炎環境中，體內的抗體會沉積於腎臟內，發出危險訊號，吸引大量的免疫細胞前來盤查，攻擊腎臟過濾系統，造成腎功能損害。」

狼瘡腎炎長期穩定控制不易 類固醇僅能「暫時撲滅火苗」

狼瘡腎炎標準治療包括類固醇與免疫抑制劑，雖然有助於控制病情，但仍有不少病友會面臨病情反覆。洪維廷醫師說明，「類固醇在治療上所扮演的角色就如同滅火器，雖可局部撲滅發炎處火苗，但源頭仍然在持續發炎。同時，長期使用類固醇可能會帶來包括骨鬆、代謝疾病等副作用，也會帶來一些外觀上的改變，如脂肪堆積、月亮臉、水牛肩等，對許多女性病友帶來沉重的生理負擔與心理抗拒，因此歐洲抗風濕病聯盟治療指引中，也將降低類固醇劑量列為治療目標之一。惟過往即使於類固醇上再加入免疫抑制劑、暫時病況穩定，但只要類固醇一旦快速減量，很容易又再惡化。」

新一代抗CD20單株抗體「關掉源頭發炎訊號」治療達標助病友自信露出瓜子臉

「如今新一代抗CD20單株抗體的出現，有機會改善上述類固醇無法減量的窘境！」洪維廷醫師語帶興奮地表示，因新一代抗CD20單株抗體可以精準鎖定狼瘡腎炎致病源頭之一的B細胞並將其清除，如同直接關掉發炎源頭的訊號，讓混亂的免疫系統冷靜下來。根據臨床試驗結果顯示，標準治療合併新一代抗CD20單株抗體時，於76週後約有4成5患者可達成完全腎臟反應，較單用標準治療提高約13%。

因為新一代抗CD20單株抗體是由源頭抑制發炎，故其治療成果可持續穩定維持，即使降低類固醇劑量也不易復發。洪維廷醫師分享，曾有病友在治療達標、類固醇順利減量後，重新找回自信，在診間脫下口罩，開心地露出久違的瓜子臉，可見其對於患者之重大意義。

紅斑性狼瘡治療如跑馬拉松 積極衝刺治療&穩定控制回診檢測 缺一不可

洪醫師也提醒，紅斑性狼瘡與狼瘡性腎炎目前仍無法完全根治，需長期控制，在不同病程階段，配合合適的治療策略，「醫師跟病人就像是一起跑一場馬拉松，適當的配速十分重要，該積極治療的時候，全力衝刺，穩定控制期仍需要規律回診與監測各項數值，才能把治療成果維持住。」

當治療狼瘡腎炎是一場長期馬拉松，醫師不只是領跑者，更是全程陪伴的調速與補給角色。隨著新一代抗 CD20 單株抗體等治療進展，治療目標已從避免腎衰竭，轉為以減少口服類固醇及減少往返頻率的低治療負擔的長期控制，讓病人在病情穩定下，維持良好生活品質、穩定向前。

