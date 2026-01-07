狼社工性侵未成年列管少女 社工師聯合會：支持移付懲戒

針對高雄市衛生局心理衛生中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用職務之便非法查詢個案資料並對未成年列管少女實施強制性交之重大事件，中華民國社會工作師公會全國聯合會支持移付懲戒，呼籲即刻廢止社工師資格。

何員涉嫌利用「精神照護查詢系統」非法查詢多名個案資料，鎖定患有PTSD之高風險少女並實施性侵。此舉嚴重背離社工核心價值，包括尊重個案自主、禁止剝削及避免權力不對等關係。社工師全聯會對此行為予以最嚴厲譴責，並強調此為個別人員之嚴重失德行為，絕非整體社工體系之常態，不應讓全台數萬名正直奉獻的社工師共同背負惡名。

依據《社會工作師法》第七條及第十七之一條規定，涉犯性侵害罪嫌者應廢止其社工證書與執業執照。被告已遭檢察官起訴並具體求刑十年六月，雖目前以二十萬元交保，但其犯罪嫌疑重大且嚴重損害專業信譽。社工師全聯會全力支持高雄市政府將其移付懲戒之決定，並強烈呼籲懲戒委員會無需等待法院判決確定，應即刻廢止其社工師資格並撤銷追回所有專業榮譽與授獎，確保社工專業與社會信任。

社工師全聯會對受害少女及其家屬表達深切關懷，促請相關單位持續落實並長期心理輔導及提供法律援助。同時，針對本案暴露出的資安漏洞，如被告能單日查詢高達百筆資料且其配偶能利用職權協助洩密等行為，社工師全聯會要求行政機關應立即檢討社安網漏洞。敦促導入「雙重認證督導」及「異常流量監控」機制，以防堵資料被不當濫用的風險。

社工師全聯會將持續與各縣市公會合作，推動全國社會工作師之倫理教育課程。同時，本會建議政府應提升社工體系的個資保護，不讓弱勢個案再次暴露於風險之中。社會工作專業之使命在於守護弱勢、促進公平。社工師全聯會鄭重承諾，將全力捍衛專業倫理，絕不姑息任何違法失德行為。盼社會大眾繼續支持第一線正直奉獻的社工夥伴，一同建構更安全的社會環境！