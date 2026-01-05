狼社工裁處拖半年 高市衛生局長挨轟

國民黨立委柯志恩（中）5日邀集多位黨籍議員舉辦記者會，她們痛批，心衛中心性侵案事發半年之久，衛生局卻毫無作為，反而是企圖掩蓋事件，後續處理態度讓大家無法接受。（洪浩軒攝）全國各縣市安心專線1925

高市衛生局心衛中心前執行祕書何建忠性侵醜聞爆發後輿論持續延燒，外界批評事發近半年，衛生局刻意隱瞞，且社會局在事件曝光後才開立裁處書，根本慢半拍。高市衛生局長黃志中5日清晨在臉書發1735字長文解釋，當「透明」與「生命」衝突時，他選擇先保住孩子的命。國民黨高市議員李雅靜怒批，真正的負責不是寫長文，呼籲黃志中下台。

何男涉嫌利用職務之便，透過內部系統鎖定1名輕生通報的未成年少女，誘騙外出見面後帶往汽車旅館性侵，惡行因案件起訴才曝光，引起外界不滿。國民黨立委柯志恩昨邀集多位黨籍議員痛批，事發半年之久，衛生局卻毫無作為，沒有說明、沒有檢討，也沒有道歉，讓大家無法接受。

黃志中解釋，半年來沒有對外說明，是因被害人為高風險個案，當「透明」與「生命」衝突時，他選擇先保住孩子的命。高市衛生局也表示，全案在接獲檢方通報案件後，立即啟動對被害人專案協助，並針對何男及協助洩密的何妻立即以2大過解聘，同時追究行政與法律責任。

另外界質疑，社會局遲至今年1月2日才開立裁處書，社會局說，裁處書須給予行為人陳述意見機會，因此在去年12月29日何男交保後進行裁處。高市府強調，去年8月獲報就立即懲處相關人等，裁處作業也均依規定辦理。

李雅靜痛批，黃志中親自揭露被害人是「自殺高風險個案」，昨天說會傷害孩子，今天說就沒事？這個敗類能長期濫用系統、查詢個資、鎖定弱勢未成年，為何沒人發現？一個連誠實面對問題都做不到的局長，留任只會讓問題繼續爛下去。

民進黨立委林岱樺則逆風支持黃志中留任，推動制度大改革。立委許智傑則認為，市府應重新檢討社會安全網強度，避免類似事件再度發生。全國各縣市安心專線1925