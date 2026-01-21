「狼社工」何建忠遭廢止證書！ 社工師懲戒查詢專區上線

〔記者林志怡／台北報導〕曾獲衛福部表揚的「績優督導」、高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠涉嫌性侵列管輔導少女，震驚社會各界，衛福部因此承諾設置「社工師懲戒查詢專區」供民眾查詢曾受懲戒的社工師資訊。衛福部社工司副司長楊雅嵐說，查詢專區已在1月中旬上線，未來也會即時更新社工相關懲戒資訊，供民眾檢視。

何建忠涉嫌利用職權查詢少女個資並誘出性侵，引起各界撻伐，高雄市社會局日前已於「刊登高雄市政府公報」、「高雄市政府社會局公布欄」、「高雄市仁武區公所公布欄」等公布何男姓名，外界也呼籲衛福部建立平台，供外界查詢曾遭懲戒的社工師資訊。

楊雅嵐說明，衛福部已在1月中旬於社工司官網設置「社工師懲戒查詢專區」，連結各地方政府公告之懲戒決議公報，供外界查詢。

此外，楊雅嵐解釋，「社工師法」於2023年修正增訂第17條之1至第17條之3，建立社工師懲戒制度，衛福部也在同年年底發布「社工師懲戒辦法」，由各地方政府依法設置懲戒委員會，「社工師懲戒查詢專區」也將持續公布懲戒制度建立後的社工師懲戒資訊，並即時更新資訊。

據社工司「社工師懲戒查詢專區」公布資訊，何建忠一案的懲戒決議已在1月12日公布，且據高雄市政府公告內容，此案經高雄市衛生局依法移付高雄市政府社會工作師懲戒委員會，因何建忠涉假借職務搜集個資，並假藉職務機會，對少年犯強制性交罪，且經地檢署偵查終結，委員會委員先行審查。

另據懲戒委員會決議書內容，委員會討論，與會委員一致認定何建忠有嚴重違反社工師倫理的情況，並決議廢止被付懲戒人何建忠的執業執照及社會工作師證書。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

