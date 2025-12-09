狼老闆裝WiFi針孔路由器 偷錄女員工床邊私密生活 惡行18個月卻只遭判5個月

台南善化機電廠羅姓負責人被控裝WiFi針孔路由器，偷拍女員工床邊私密生活遭判刑5個月。示意圖，取自免費圖庫pixabay

台南善化一名「狼老闆」以改善WiFi訊號為由，把內藏針孔攝影機的無線路由器，裝設在公司二樓女員工宿舍內，偷拍對方私生活，就連極度私密的「剃除恥毛」也被錄下，時間長達一年半。狼老闆辯稱無線路由器是兄長的，不知道裡頭有針孔攝影機，否認犯行，拒絕道歉。台南地院認為事證確鑿，日前依無故攝錄他人性影像罪，判處狼老闆有期徒刑5個月。

判決書指出，這名狼老闆是善化區某機電廠羅姓負責人，他早在2022年11月初就布下這個偷拍陷阱。他佯稱無線路由器若裝在一樓大廳，恐受樓層阻礙無線訊號，女員工房間剛好在三樓辦公室及二樓宿舍的正中央，提議把暗藏玄機的無線路由器裝在二樓女員工房間內。

這套針孔攝影機搭配路由器的電力及無線訊號傳輸，羅男可遠端觀看拍攝內容。因拍攝角度不佳，羅男曾趁著女員工不在房內時，擅自侵入她的獨居房間調整拍攝角度，有時還是深夜擅入，事後才告知。直到2024年6月底某日清晨，女員工察覺無線路由器位置有異狀，拆解後赫然發現竟然藏著針孔攝影機和記憶卡，讓羅男的惡行徹底曝光。

面對鐵證，羅男否認犯行，推稱無線路由器是從他兄長家取得，他不知道裡面裝有針孔攝影機。但羅男兄長證稱他改裝的路由器是2支天線，但查扣是6支天線，顯見羅男說謊。法官認為，羅男堅稱是為了改善訊號而裝設，卻沒有在被查獲的第一時間強調自己加裝天線以求自清，實屬令人不解。。

法官指出，羅男是成年男性雇主，女員工是獨居女性，基於尊重隱私權，羅男本就不得任意進入女方房間，即使WiFi訊號不良，羅男也隨時可以找到女員工陪同入內裝設或調整。但他竟三番二次趁女員工不在時侵入，其目的只在於裝設並調整竊錄角度。記憶卡內畫面顯示，拍攝鏡頭是女員工整個床面，偷拍意圖昭然若揭。

法官認為，羅男身為雇主，為滿足一己私慾，在員工房間內安裝針孔攝影機，攝錄其身體隱私部位，顯然不尊重女員工隱私，手法不是一時衝動而偶發犯之。考量女員工身心受創，羅男卻犯後態度惡劣，沒向對方道歉、達成和解，日前依「無故攝錄他人性影像罪」，判處有期徒刑5個月。



