狼運將拖醉女到後座性侵「還拍下性愛片」 事後竟丟包路邊！下場曝光

日前才爆出多元司機丟包乘客釀死，不料台中一名多元計程師機看到一名女乘客喝醉，姿色不錯，竟心存歹念，趁機性侵得逞，還惡劣的將過程拍下。對此，台中地院依犯乘機性交罪，處有期徒刑3年10月。

根據判決書指出，台中一名陳姓多元計程車司機，去年12月7日凌晨載一名女子回住處，抵達目的時發現女子不勝酒力，且扶對方下車時，女子因酒醉不能抗拒，怎料，陳男竟獸性大發，將女子拉回計程車後座，將其上衣、內外褲褪下性侵得逞，更可惡的是還將過程全程拍下，完事後甚至將女子留置在路旁後駕車離去。

女子清醒後不堪受辱，到醫院驗傷並報警提告，指控當時雖喝醉但仍感覺到陳男在移動她的身體、拍攝並侵犯她，但由於全身無力，因此無法反抗或求救。

全案經由台中地院審理，法官勘驗陳男手機中的影片發現，女子當時對陳男的說話完全未有回應，雖期間手部有微弱撥弄的動作，但身體姿勢完全沒變，顯然處於極度酒醉、幾乎無意識的狀態，且女子內褲及陰部均採驗出司機DNA，最終酌審司機坦承犯行，且已與受害者達成調解且全額賠償完畢，依乘機性交罪，處有期徒刑3年10月，全案可上訴。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

