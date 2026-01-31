狼醫事件「不該錯一次就廢照」？徐巧芯怒批石崇良「嚴重失言」

國民黨立委徐巧芯。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台大醫院婦產部接連爆發住院醫師性侵女病患、主管性騷擾醫師等案件。針對衛福部長石崇良日前表示「人都會犯錯，不該錯一次就廢止醫師證書」的回應，國民黨立委徐巧芯嚴正抨擊，直言此說法是「嚴重失言」，對受害者而言極其殘酷。

徐巧芯表示，她已多次就台大醫院婦產部「狼醫」續執業爭議提出質詢，為那些曾遭傷害、至今仍因恐懼而噤聲的女醫師與病患發聲。她強調，性騷擾與性侵從來不是一句「犯錯」可以輕描淡寫，而是對身體自主權與人格尊嚴的侵犯，更是在權力不對等情境下發生的暴力行為。

她指出，醫師握有專業與場域優勢，病患在診間本就處於弱勢。一旦遭到侵犯，留下的不只是當下的傷害，更可能造成長期心理創傷。把這種行為輕描淡寫成「一次失誤」，等同再次踐踏受害者，讓受害者的痛苦被忽視。

徐巧芯進一步批評，當主管機關替加害者找台階，而非為病患築防線，社會就難以安心就醫。每一位女性、每一個家庭，都可能有人需要看醫師，制度縱容將迫使更多人承擔被害後果。

最後，徐巧芯呼籲，不能容許狼醫以「人都會犯錯」為護身符繼續執業。對她而言，性騷擾與性侵行為必須被嚴肅看待，而不是一次失誤就輕輕放過，制度應該站在受害者一方，保障每位病患的安全與尊嚴。

